Mavi Nefes Projesi Eğitim Otobüsü 4’üncü Yılında Maltepe’den Yola Çıkıyor

Öğrencilerin deniz kirliliğini önlemek üzere eğitim alarak projeler geliştirecekleri çeşitli atölyelerin yer aldığı Mavi Nefes Eğitim Otobüsü’nün 4’üncü yılında ilk durağı İstanbul Maltepe oldu. Otobüsün açılış töreni Maltepe Belediyesi’nin katkılarıyla Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Mavi Nefes Eğitim Otobüsü 4. yıl açılış törenine Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Hale Bağçe Özbaş, DenizTemiz Derneği/ TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk, Garanti BBVA İstanbul Anadolu 2 Bölge Müdürü Taşkın Erkoç ve Maltepe Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Burcu Akdağ Uğur katıldı.

Açılış konuşmasını yapan TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk, “Biz TURMEPA olarak Türkiye’nin her yerinde verdiğimiz eğitimlerle denizi sevdirmeye ve denizlerimizi koruma bilincini aşılamaya çalışıyoruz. Bugün sevgili çocukların katılımıyla dördüncü kez Mavi Nefes Eğitim Otobüsümüz yolculuğuna başladı. İlk durağımız Maltepe, daha sonra Ayvalık, Keşan ve Bursa’da olacağız. Bu sene de otobüsümüzün uğrayacağı kent merkezlerinde kurulacak alanlarda etkinlikler yapacak, otobüs içerisinde Sıfır Atık Mavi hedefiyle Üretim Becerileri ve Robotik Kodlama Atölyesi gerçekleştireceğiz. Mavi Nefes Projemiz kapsamında 3 yılda çevrimiçi eğitimlerle 70 binden fazla kişiye ulaştık. Bu yıl çevrimiçi eğitimlerimiz de otobüsümüzün rotasını takip edecek. Dördüncü yılımızda 30 bini aşkın öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Böylece proje kapsamında toplam 11 ilimizde 100 binden fazla öğrenci ve öğretmene ulaşmış olacağız.” dedi.

Garanti BBVA İstanbul Anadolu 2 Bölge Müdürü Taşkın Erkoç, Garanti BBVA olarak Mavi Nefes projesinin başarıyla devam eden yolculuğundan duydukları mutluluğu dile getirerek öğrencilere keyifli bir eğitim dönemi temennisinde bulundu.

Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Hale Bağçe Özbaş ise açılışta, “Mavi Nefes Projesi’nin kıyı ilçemiz Maltepe’de hayat bulması çok anlamlı. Çünkü yaşam kaynağımız olan denizlerin temiz tutulması konusu çok önemli. Öğrencilerimize çok güveniyoruz, bu projeyle öğrenecekleri bilgiler de onlar için çok faydalı olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” diye konuştu.

Maltepe Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Burcu Akdağ Uğur ise Maltepe Belediyesi olarak Mavi Nefes Projesi’ne ve eğitim otobüsüne ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Mavi Nefes Projesi Eğitim Otobüsü 4 ilde öğrencilerle buluşacak

Maltepe’de gerçekleştirilen açılışın ardından binlerce ziyaretçiyle buluşması hedeflenen Mavi Nefes Eğitim Otobüsü bir hafta süresince Cumhuriyet Meydanı’nda öğrencileri ağırlayacak. Ardından Ayvalık, Keşan ve Bursa’yı ziyaret edecek otobüste öğrencilerin Üretim Becerileri ve Robotik Kodlama Atölyesinde deniz eğitimlerini farklı disiplinler ve teknolojiyle birleştirmesi amaçlanıyor. Otobüs içinde STEAM eğitimleri ERTEV desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Mavi Nefes Projesi 4 yıldır devam ediyor

Projenin deniz temizliği ayağında İstanbul Boğazı’nda 2 deniz süpürgesi, Van Gölü’nde ise bir deniz süpürgesi faaliyetlerini sürdürüyor. Deniz süpürgeleri bugüne kadar yaklaşık 230 ton atığı geri dönüşüme kazandırdı.

Mavi Nefes Projesi’nin farkındalık eğitimi ayağında ise çevrimiçi eğitimlerle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokullarda okuyan öğrencilere ve öğretmenlere denizlerin önemi, deniz ekosisteminin korunması ve sürdürülebilir su kaynakları için bireysel sorumlulukları aktarılıyor. Projenin 4’üncü yılında eğitimlerle toplamda 100 binden fazla öğrenci ve öğretmene ulaşması hedefleniyor.

Mavi Nefes projesinin başarılı ve sürdürülebilir uygulamaları deniz altında da iyileştirme ve koruma çalışmalarıyla devam ediyor. Saros ve Göcek’te karbon yutağı ve oksijen üreticisi deniz çayırları, mercanlar gibi deniz canlılarının bulunduğu ekosistemlerin doğrudan korunması, azalma görülen bölgelerde deniz çayırı ekimi gerçekleştirilmesi, deniz ekosistemi üzerindeki baskıların bilimsel olarak ortaya konmasıyla gereken önlemlerin alınması gibi çalışmalar, uzman akademisyen ve profesyonel ekiplerle gerçekleştiriliyor.

Ayrıca proje kapsamında Fethiye-Göcek Körfezi’nde yaz sezonunda bir sıvı atık alım teknesi hizmet veriyor. Böylece yat ve turistik tekne sahiplerinin uğrak yeri olan koylarda mobil olarak sıvı atık toplanarak deniz turizminin çevresel ayak izinin azaltılmasına katkı sağlanıyor.