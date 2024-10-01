Piri Reis Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni Gerçekleştirildi

Törenin açılış dersi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından “Liderlik ve Girişimcilik” başlığı altında verildi.

Rıdvan Kartal Konferans Salonu’nda düzenlenen törene Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Ramazan Özoğul, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Yönetim Kurulu Üyeleri, PRÜ Mütevelli Heyeti Üyeleri, akademisyenler, denizcilik sektörü temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende bir konuşma yapan Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, üniversitenin Türk Deniz Eğitim Vakfı çatısı altında 16 yıl önce kurulduğunu ve denizcilik eğitiminde önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Piri Reis Üniversitesi'nin, büyümeye devam ederken dinamik yapısıyla Türkiye'nin en iyi vakıf üniversitelerinden biri olma yolunda büyük adımlar attığını belirtti.

Kıran, küresel denizcilik sektöründe yaşanan teknolojik gelişmeler ve yeşil dönüşüm süreçlerinin nitelikli insan gücüne olan ihtiyacı artırdığını ifade ederek, Piri Reis Üniversitesi’nin bu alandaki önemini vurguladı. Üniversitenin, başlangıçta denizcilik sektörüne makine ve güverte zabiti yetiştirmek amacıyla kurulduğunu, ancak daha sonra mühendislik, hukuk ve işletme gibi farklı alanlara yönelik eğitim sunarak kapsamını genişlettiğini hatırlattı.

Üniversitenin Sektöre ve Eğitime Katkıları

Tamer Kıran, denizcilik eğitiminin pahalı bir süreç olduğunu belirterek, Piri Reis Üniversitesi’nin simülatör merkezi, eğitim havuzu ve güncellenen ders programlarıyla öğrencilerini çağın gereklerine uygun olarak yetiştirdiğini ifade etti. Denizcilik eğitimine büyük destek veren İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın, Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içinde 9 denizcilik meslek lisesine ve çeşitli üniversitelere destek sağladığını belirtti.

Kıran ayrıca, üniversitenin kurulmasında öncülük eden İMEAK DTO Eski Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan’a ve Piri Reis Üniversitesi’nin gelişimine katkı sağlayan herkese teşekkürlerini sundu. Konferans salonuna adı verilen Rıdvan Kartal'ı da rahmetle andı.

İlk Dersi Hisarcıklıoğlu Verdi

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, açılış dersinde öğrencilere liderlik ve girişimcilik hakkında önemli bilgiler verdi. Hisarcıklıoğlu, Piri Reis Üniversitesi’nin denizcilik alanında Türkiye’nin ilk ve tek ihtisas üniversitesi olmasından duyduğu gururu dile getirdi. Ayrıca, Türk tarihinin büyük denizcisi Piri Reis’in bilime ve bilgiye olan bağlılığını öğrencilerin miras aldığını ifade etti.

Tören sırasında akademik yükselme gösteren öğretim üyelerine cübbeleri takdim edildi ve sportif başarılarıyla öne çıkan öğrenciler ile bölümlerine birincilikle giren öğrencilere ödüller verildi.