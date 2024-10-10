BİLGİ Öğrencisinden Çevre Dostu Tekne Altı Temizlik Cihazı

Tekin, tekne altı temizliği esnasında ortaya çıkan atıkların denize karışmasını engellemek amacıyla "Vatis" adlı bir cihaz tasarladı. Tekne karina temizliğinde kullanılacak cihaz, deniz kirliliğine yol açan mikroplastiklerin ve ağır metallerin denize karışmasını engellemeyi hedefliyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Hande Tekin, mezuniyet projesi kapsamında deniz kirliliğini önlemek için “Vatis” adını verdiği bir cihaz tasarladı. Tekne altı (karina) temizliği esnasında ortaya çıkan mikroplastiklerin ve ağır metallerin denize karışmasını engellemek amacıyla geliştirilen cihaz, deniz kirliliğine yönelik sürdürülebilir bir çözüm sunmayı hedefliyor.

Hem çevre dostu hem de ekonomik özellikleriyle dikkat çeken “Vatis”, tekne karinalarını deniz altında kavitasyon yöntemiyle temizliyor, ortaya çıkan atıkları vakumlayarak topluyor ve filtrelerden geçirdikten sonra temiz suyu denize geri bırakıyor.

Hande Tekin, Endüstriyel Tasarım Bölümü öğretim elemanları Prof. Dr. Özlem Er, Refik Burak Atatür, Suat Batuhan Esirger, Yetkin Yazıcı ve Şevval Altındağ tarafından yürütülen ID 402 Bitirme Projesi dersi kapsamında geliştirdiği “Vatis” ile ilgili şunları söylüyor:

“Akdeniz insanı olarak denizlerin temizliği her zaman benim için çok önemliydi. Yat sektöründe çalıştıkça, deniz kirliliğinin ne denli ciddi boyutlara ulaştığını gözlemledim ve bu soruna çözüm üretmek istedim”

Denize karışan ağır metaller ve mikroplastikler insanları da etkiliyor

“Vatis”in, deniz ekosistemine zarar veren zehirli boya, mikroplastik ve ağır metal kirliliğini önlemeyi amaçladığını belirten Tekin, “Teknelerin yanlış yöntemlerle temizlenmesi sadece denizleri değil, besin zincirini de etkiliyor. Ağır metaller ve mikroplastikler balıklar aracılığıyla insan sağlığını da tehdit ediyor. ‘Vatis’ ile bu sorunun önüne geçmeyi hedefledim” diye ekliyor.

Tekin, projenin geliştirilme sürecinde geniş bir saha araştırması yaptığını ve bu süreçte tekne sahipleriyle birebir görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtiyor: “Saha araştırmalarım sırasında, tekne sahiplerinin karina temizliğinde ne gibi sorunlarla karşılaştığını ve bu sürecin çevresel etkilerini gözlemledim. Var olan teknolojileri analiz ederek ’Vatis’i daha erişilebilir ve kullanımı kolay bir ürün haline getirdim. ‘Vatis’, yarı-profesyonel donanımı sayesinde denizcilerin çevreci bir temizliği daha uygun maliyetlerle yapabilmelerini sağlıyor”.

Projeyi şu an geliştirme aşamasında tutan Hande Tekin, ileride Vatis’in ticarileşebileceğini ifade ediyor: “Ürün tam anlamıyla hazır olduğunda, ticarileşme adımlarını atmayı planlıyorum. ‘Vatis’, çevreci ve sürdürülebilir bir çözüm olarak denizcilik sektöründe önemli bir rol oynayabilir”.