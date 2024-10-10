Yalıkavak Marina, 36. Bodrum Cup’ta Deniz Tutkusunu Sosyal Sorumlulukla Birleştirdi

Yalıkavak Marina, bu yıl Maximiles Black The Bodrum Cup’ta hayata geçirdiği projelerle denizcilik sevgisini genç nesillere aşılamayı ve özel gereksinimli çocukların eğitimine katkı sağlamayı amaçladı. “Yarış Bayraklarını Çocuklarımızla Boyayalım” etkinliği bu yılın en dikkat çeken aktivitelerinden biri oldu. 9 Ekim’de Bodrum Sağlık Vakfı bahçesinde gerçekleşen etkinlikte çocuklar, teknelerin yarış bayraklarını boyayarak hem eğlendi hem de denizcilik kültürüne dahil oldu. Renklerle denizleri birleştiren bu etkinlik, denizcilik tutkusunu çocuklara aşılarken, onların hayal gücünü de canlandırdı.

Boyanan bayraklar yarış teknelerine özel notlar eşliğinde hediye edildi. Bayrakları boyayan çocuklar aynı zamanda 21 Ekim’de yarış startının verildiği anı da özel teknelerinden izleme imkanı bulacaklar.

Yalıkavak Marina, Marina Direktörü Deniz Akaltan, “Yalıkavak Marina olarak sosyal sorumluluk projelerimizde öncelikle deniz, çevre-doğa koruma, hayvan hakları ve yerel toplulukların desteklenmesi öne çıkmaktadır. Denizciliğin coşkusunu ve rekabet ruhunu yansıtan The Bodrum Cup da sadece yelken yarışlarıyla değil, aynı zamanda topluma dokunan sosyal sorumluluk projeleriyle de ön plana çıkıyor. Yalıkavak Marina olarak biz de bu önemli organizasyonun içinde yer alıp Bodrum Sağlık Vakfı’mıza destek olmaktan dolayı çok mutluyuz. Özel gereksinimli bireyler için sunduğumuz destekle, denizcilik kültürünü genç nesillere aşılamayı ve sosyal sorumluluk bilincini geniş kitlelere yaymayı amaçlıyoruz. Bu tür projelerle, Yalıkavak Marina denizcilik dünyasında toplumsal fayda sağlayan adımlar atmaya devam edecek.” dedi.

Yalıkavak Marina, denizcilik dünyasına kattığı sosyal sorumluluk bilinciyle sadece yarışların değil, topluma fayda sağlayan projelerin de merkezinde yer aldı. Denizcilik kültürünü yeni nesillere aşılamaya devam ederken, topluma katkı sağlayan projeleriyle fark yaratmayı sürdürüyor.