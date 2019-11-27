Bilim İnsanları İklim Konusunda Balina Etkisine Dikkat Çekiyor

Bu kapsamda, balinaların iklim değişikliği bağlamında önemli etkisi olabilecek kritik bir özelliği bilim insanları tarafından işaret edildi. Ortaya konulan istatistik bilgileri ışığında, bir ağacın senelik karbondioksit emme sayısının 48 kilo düzeyinde olduğu, 100 senelik bir yaşam süresi söz konusu olursa 2.4 ton seviyesinde karbondioksit emilimi gerçekleştirdiği ifade ediliyor.

Bir balinanın ise, yaşamı süresince 33 ton büyüklüğünde karbondioksit emilimi gerçekleştirdiği ölçülüyor. Bu sayısal bilgiler, bilim insanlarını yeni bir kıyaslamaya sevk ederken, balinaların zararlı gazların ortadan kaldırılışında çok önemli bir rol oynayabileceği düşüncesini beraberinde getirdi.

Uzun süredir devam eden karbon salınımını azaltma çağrılarına karşın, bu konuda kapsamlı bir yol kat edildiği söylenemiyor. Bu bağlamda araştırmalar yapan bilim insanları, balinaların yaşamlarını güvence altına almak suretiyle küresel ısınmayla mücadele yolunda önemli bir yol alınabileceğini düşünüyor.

Balinaların karbondioksit emme hususunda ağaçları oldukça geride bırakan gücü, global tehlikeyi bertaraf çalışmalarında önemli bir perspektif değişikliğini beraberinde getireceğe benziyor.

Vira Haber