DTO Antalya Şubesi 21. Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Berna Küner Vanmannekes'in açılış konuşması ile başlayan toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin aylık faaliyetler hakkında Meclisi bilgilendirdi. 2019 yılı Eylül ayı Gelir Giderlerinin Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı Kemal Piro tarafından okunup onaylanmasının ardından, şubenin 2020 Gelir Gider Bütçesi de görüşüldü. Geçtiğimiz hafta İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran'ın son derece yararlı bir Antalya ziyareti gerçekleştirdiğini ifade eden DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, Alanya'dan Kemer'e uzanan bölgede iki günlük yoğun bir toplantı ve ziyaret trafiği gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Başkan Kıran'ın oda üyelerinin sorunlarını, istek ve önerilerini aldığını ve bu konuda çözüm bulmak için tüm imkanlarını seferber edeceğinin sözünü aldıklarını söyledi.

DTO Antalya Başkanı Çetin: 'Öncelik çekek yeri sorunu'

DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, "Bölgemizde en büyük sorunların başında yat bağlama ve çekek yerleri sorunu oluşturuyor. Batı Antalya ile Doğu Antalya'da üyelerimizin rahatlıkla kullanabileceği iki çekek alanı oluşturmak için bir çabamız var. Genel Merkezimize de bu konuyu iletiyoruz. Önümüzdeki dönemde bu konu ilk önceliğimiz olacak" dedi.

Doğu Antalya ve Batı Antalya'ya çekek yeri yapılması

Öte yandan ilçelerde yaşanan sorunların ve görüş önerileri maddesi ile devam eden toplantıda ana konuların başında çekek yerleri konusu oluştururken, Çetin bu konuda yaptığı açıklamasında, önümüzdeki dönem için hedeflerinin batı Antalya ve Doğu Antalya da yatçıların yararlanabileceği çekek yerlerinin oluşturulması olduğunu söyledi. Çetin, "Bölgemizde en büyük sorunların başında yat bağlama ve çekek yerleri sorunu oluşturuyor. Batı Antalya ile Doğu Antalya'da üyelerimizin rahatlıkla kullanabileceği iki çekek alanı oluşturmak için bir çabamız var. Genel Merkezimize de bu konuyu iletiyoruz. Önümüzdeki dönemde bu konu ilk önceliğimiz olacak. DTO Yönetim Kurulu Başkanımız Tamer Kıran'a da bu konuda isteklerimizi iletiyoruz. Sayın Başkanımızın Antalya'ya her zaman desteği var" dedi.

İklim değişiklikleri ve etkisi

Son dönen iklim değişiklikleri nedeniyle oluşan durumu da değerlendiren Başkan Ahmet Çetin, gelecek yıllarda bölgede, öncelikle doğanın sonrasında da Deniz Ticareti ve Deniz Turizminin iklimsel değişiklikler ile etkilenebileceğini ve bu konuda neler yapılacağı konusunda da şube olarak bir rapor hazırlamakta olduklarını da söyledi.

Vira Haber