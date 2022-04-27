Bilim İnsanları R/V Alemdar II İle Müsilajı Araştıracak

Marmara Denizi’nde sarı-kahverengi-beyaz köpüksü yapıya sahip müsilaj oluşumunun küçük kümeler halinde tekrar kendisini göstermesi üzerine bakanlık yetkilileri ve bilim insanları harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın başlattığı “Marmara Denizi Eylem Planı” çerçevesinde giderilen müsilajın görüldüğü yerlerde inceleme yapmak için İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü uzmanları deniz seferi düzenledi.

Önce İstanbul Boğazı’nın tamamını ardından müsilajın görüldüğü Doğu Marmara kıyılarına gitmeyi planlayan Türkiye’nin en donanımlı araştırma gemisi 64 metre boyundaki R/V Alemdar II, sarı kümelenmelerin görüldüğü yerlerde bulunacak. Bilim insanları hem yüzeyden hem de gelişmiş cihazlarıyla derinlerdeki sulardan örnekler alırken, müsilaj oluşumunun nedenlerini arayacak.

Erken teşhis ve zamanında müdahale için düzenlenen sefer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı için düzenleniyor. Bakanlığın onanıyla çıkılan seferde İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği uzmanlarının yanı sıra ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü uzmanları da yer alıyor. MARMOD Projesi(Marmara Denizi bütünleşik Modelleme Sistemi) Projesi kapsamında iki bilim kurulu ortak gözlem yaparak sorunun çözümü için eylem planı gerektirecek. Prof. Dr. Cem Gazioğlu, Prof. Dr. Nuray Çağlar, Doç. Dr. Nazlı Demirel Erol, Dr. Öğretim Üyesi. Sibel Zeki, Dr. Nagihan Ersoy, Araştırma Görevlisi Seben Yücel, İrşat Bayırhan, Mehmet Çetintaşoğlu, İlayda Destan Öztürk, Güldehan Deryal, İsa Çelik’in yanı sıra ODTÜ’den Doç. Dr. Mustafa Yücel ve Hasan Bölek bilimsel sefere katılıyor.