Dev Gemi Bodrum'da
Muğla’nın Bodrum ilçesine sezonun ikinci kruvaziyer gemisi 'Seabourn Encore' 237 yolcuyla yanaştı.
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Türkiye’nin önemli Turizm merkezlerinden Bodrum, kruvaziyerleri ağırlamaya başladı. İlçeye geçen Cumartesi 526 yolcusuyla gelen Bahamalar bayraklı 230 metre uzunluğundaki 'Artania' isimli kruvaziyerin ardından ikinci büyük yolcu gemisi bugün geldi.
"Seabourn Encore" isimli kruvaziyerle, Muğla'nın Bodrum ilçesine 237 turist geldi. Bodrum Cruise Port Limanı iskelesine yanaştırılan Bahama bayraklı 179 metrelik gemide, çoğunluğu ABD ve İngiliz uyruklu 237 yolcu ile 443 mürettebat bulunduğu belirtildi.
Gemiden inen yolcular, ilçe merkezinde yürüyüş ve alışveriş yaptı, tarihi yerleri gezdi. Kimileri de serinlemek için denize girdi. Geminin gece saatlerinde Yunanistan’ın Rodos adasına hareket edeceği bildirildi.
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Etiketler : bodrum, turizm, kruvaziyer, Seabourn Encore
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