Bill Gates teknesiyle Bodrum'a uğradı: Akşam yemeğine 80 bin TL ödedi

Microsoft’un kurucusu olan ve 146 milyar dolar serveti olan Amerikalı iş insanı Bill Gates’in arkadaşlarıyla çıktığı tekne turunda durağı Bodrum oldu.

Sabah'tan Hakan Uç'un haberine göre Gates, yanındaki altı arkadaşıyla birlikte, Mandarin Oriental'ın içindeki lüks et restoranına gitti. Gates ve altı arkadaşı, 80 bin liralık hesap ödedi.

Ziyaretini gizli tutan ve basına yakalanmamayı başaran Gates, ardından mekandan ayrılıp lüks teknesine geçti. Gates'in teknesinin Süveyş Kanalı yakınlarında olduğu öğrenildi.

Vira Haber