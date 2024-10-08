BIMCO ve ICS'den Sualtı Gürültüsünü Azaltmaya Yönelik Kılavuz

Bu rehber, denizcilik sektörüne sualtı gürültüsünün neden olduğu çevresel sorunları anlamada rehberlik ediyor ve Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) ilgili kılavuzlarını uygulama konusunda yol gösteriyor.

Son yıllarda gemilerden yayılan sualtı gürültüsünün deniz ekosistemi üzerindeki olumsuz etkileri artan bir şekilde gündeme gelmeye başladı. Özellikle ticari gemilerin düşük frekansta yaydığı bu seslerin, deniz memelileri ve diğer deniz canlılarının yaşam fonksiyonlarını olumsuz etkilediği araştırmalarla kanıtlandı. Sualtı gürültüsünün azaltılması ise sadece çevreyi koruma açısından değil, aynı zamanda okyanus sağlığını iyileştirmek için kritik öneme sahip.

Kanada’nın IMO Daimi Temsilcisi Michelle Sanders, deniz yaşamına zarar veren sualtı gürültüsünün, başta yerli toplulukların gıda ve kültürleri için kritik olduğunu vurguladı. Sanders, bu gürültünün azaltılmasının çevresel yönetimin ötesinde okyanus ekosistemlerinin korunmasına katkı sağladığını belirtti.

BIMCO ve ICS'nin hazırladığı kılavuz, sualtı gürültüsünün kaynaklarını ve deniz yaşamı üzerindeki etkilerini inceliyor. Aynı zamanda IMO kılavuzlarının uygulanmasını ve gemi sahiplerinin bu konuda alabilecekleri önlemleri detaylandırıyor. BIMCO Genel Sekreteri David Loosley, enerji verimliliği önlemlerinin yalnızca emisyonları değil, sualtı gürültüsünü de azaltacağını ifade etti. ICS Genel Sekreteri Guy Platten ise bu tür adımların hem çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağladığını hem de işletme maliyetlerini düşürdüğünü belirtti.

Bu yeni kılavuz, denizcilik sektörü için sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada önemli bir kaynak olmayı amaçlıyor.

Vira Haber