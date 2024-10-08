Tamer Kıran, Avrupa Yatçılık Birliği Genel Kurulu Delegeleri ile Bodrum’da Bir Araya Geldi

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 4-6 Ekim 2024 tarihleri arasında Bodrum’da düzenlenen Avrupa Yatçılık Birliği (EBA) Genel Kurulu’na katılan delegelerle buluştu.

EBA Başkanı Jan Jansson, Başkan Tamer Kıran’a Avrupa Yatçılık Birliği’nin flamasını hediye etti.

Bodrum ziyaretinde Tamer Kıran ve beraberindeki heyet, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi de ziyaret etti. Heyette, Meclis Başkanı Başaran Bayrak, yönetim kurulu üyeleri, şube başkanları ve Bodrum meclis üyeleri yer aldı.

Vira Haber