BIMCO’da dümene Şadan Kaptanoğlu geçiyor

114 yıldır dünya armatörlerine öncülük eden BIMCO’da ilk kez bir kadın ve ilk Türk başkan olarak görev yapacak.

Şadan Kaptanoğlu, 2011’de BIMCO Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeliğine seçildi. 2013’te de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu. Başkanlarını 2 yıl önceden seçen BİMCO Konseyi , Kaptanoğlu’nu, 2017’deki genel kurulda “Gelecek dönem Başkanı” olarak seçmişti.

Uluslararası denizciliğin en büyük ve en etkili şirketlerinin 3’te 2’sini temsil eden BİMCI 114 yıldır dünya armatörlerine öncülük ediyor.

14 Mayıs 2019 tarihinden itibaren BİMCO’da görevi Yunanlı armatör Anastasios Papagiannopoulos’tan devralarak başkanlık koltuğuna oturacak Şadan Kaptanoğlu ‘’Dünya denizciliğinin en üst kuruluşunun Başkanlık görevini devralacağım için kendimi çok şanslı görüyorum. Bayrağı Türk ve dünya denizcilerine hizmet için onurla taşıyacağım. Yapacak çok işimiz, dünya denizlerinde Türk gemileriyle taşıyacak çok yükümüz var. Türk ticaret filomuzla, genç gemilerimizle, donanımlı limanlarımızla, milli harikalar yaratan tersanelerimizle, balıkçısı, tedarikçisi, kaynakçısı, hukukçusu, üniversitelerimizin değerli hocalarıyla sektörümüze katkı veren herkesi gururla temsil edeceğim’’ açıklamasını yaptı.

Geçmiş’te Eşref Cerrahoğlu BIMCO’da Başkan Yardımcılığı, Metin Kalkavan da BIMCO’da yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştu.

2011'DE YÖNETİME GİRDİ

2011'de BIMCO'da yönetim kurulu ve i̇cra kurulu üyeliğine seçilen, 2013'te ise i̇cra kurulu başkan yardımcılığı görevine getirilen Şadan Kaptanoğlu, Türkiye'de de önde gelen denizcilik kuruluşlarının yönetiminde bulunuyor. İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi olan Kaptanoğlu, Lloyd's Register ve Rina'nın Türkiye komitelerinin de başkanlığını yürütüyor.

BİMCO DENİZ TİCARETİNİN KURALLARINI BELİRLİYOR

- BIMCO, 16 Şubat 1905’te Baltık ve Beyaz Deniz Konferansı adı altında Kopenhag’da kuruldu. Daha sonraki yıllarda adı “Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi” olarak değiştirildi.

- 1920’de 12 ülkeden 500’e yakın üyesi varken, 1960’larda bu sayı 73 ülkeye çıktı. Bugün 123 ülkeden aralarında armatör, broker, acente, gemi işletenleri, koruma ve tazmin kulüpleri, klas kuruluşları, bankalar ve sigorta şirketlerinin bulunduğu 2 bin 100’ü aşkın üyesi bulunuyor.

- Konsey, dünya ticaret filosunun yüzde 65’ini ve 550 milyon DWT’yi temsil ediyor.

- Türkiye, BIMCO’ya 1962’de üye oldu. Türkiye’den üye olan kurum sayısı 84’e ulaştı.

- Konsey, denizcilik endüstrisinin dünyada daha üst seviyelere taşınabilmesi, ülkeler arası ticaretin sorunsuz gerçekleşebilmesi için altyapıyı hazırlıyor, bu ticaretin karşılaşabileceği riskleri azaltıyor ve tehlikeleri önlemeye çalışıyor.

- Dünya deniz ticaretinin kurallarını 300’ü aşkın sözleşmeyle belirleyen BIMCO, bu sözleşmelerin geliştirilmesi ve güncellenmesi, standartlarının yükseltilmesi için çalışmalar yapıyor. Ticari tarafların sözleşmelerle ilgili yorum farkından kaynaklanan uyuşmazlıklarını da azaltmaya yardımcı oluyor.

- BIMCO’nun tavsiyeleri, IMO (International Maritime Organization), AB ve BM nezdinde dikkate alınıyor. Ülkeler de kendi içinde BIMCO’nun kararları doğrultusunda çalışmalarını yürütüyor.

- BIMCO, denizlerdeki terör, korsanlık, mülteci krizi, uyuşturucu kaçakçılığı gibi tehlikelerin azaltılmasında ve siber risklerle ilgili önlem alınmasını sağlayacak çalışmalarda aktif rol üstleniyor.

Vira Haber