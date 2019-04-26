Yeni fırkateynler için anlaşma imzalandı

Yeni fırkateyn projesinin kabine onayından neredeyse bir ay sonra anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamında Navantia, beş adet fırkateyn inşa edecek. Ana yüklenicisi Navantia olan projenin imza töreni, İspanya Savunma Bakanlığı binasında düzenlendi.

Toplam maliyeti 4,317 milyar Euro olarak açıklanan anlaşma ile İspanya, beş adet fırkateyn tedarik edecek. İnşa çalışmalarının kısa süre içinde Ferrol Tesisleri’nde başlayacağı açıklanan süreçte, platform için gerekli bileşenlerin yüzde 80’inin İspanyol firmalarından tedarik edileceği bildirildi.

İleri teknoloji ürünü donanımlara sahip olacağı açıklanan platformlar, farklı görev çözümlerinin konuşlandırılabileceği entegre mast sistemine sahip. Hibrit tahrik sisteminin yanı sıra gemiler, insansız hava aracı (İHA) ve yönlendirilmiş enerji silahlarının entegrasyonu için uyumlu olarak inşa edilecek. SCOMBA muharebe sistemine sahip olacağı açıklanan F-110 sınıfı gemilerde dikey fırlatma sistemi, elektronik harp kabiliyeti de mevcut olacak. Platformlar, İspanya’nın Astillero 4.0 programı kapsamında geliştirilen ilk gemi olma özelliğinin yanı sıra inşasında katmanlı imalat teknolojisi ile üretilen bileşenlerin de bulunacağı ilk İspanyol gemileri olma özelliğine de sahip olacak.

Vira Haber