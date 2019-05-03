Okyanusun ortasında gizemli ada: Surtsey

İzlanda'nın güney kıyısından yaklaşık 32 kilometre uzaklıkta yer alan eşsiz ada Surtsey, 3 yıl süren devasa volkanik patlamalardan sonra, 1963 yılında oluştu.

130 metre derinlikte okyanus tabanından başlayarak meydana gelen volkanik püskürmelerle meydana gelen Bu adanın ilgi çekici özelliği ise, adaya kimsenin girmesine izin verilmemesi.

Sadece bilimsel amaçlar için kullanılan Surtsey'de bilim insanları, ekosistemin insan etkisi olmadan nasıl oluştuğunu anlamaya çalışıyor. Bu nedenle adaya girmek yasak.

Öte yandan adaya giren bilim insanları da sıkı bir kontrolden geçiriliyor. Bilim insanlarının tek bir tohum ekmesine bile izin verilmiyor.

Çünkü adanın oluştuğu ilk zamanlarda bilim insanları gizlice adaya domates tohumu ekmişti. Adada domatesler yetişmeye başlayınca işin aslı ortaya çıkmış ve araştırmaya gölge düşüreceğinden domatesler hemen ortadan kaldırılmıştı.

İnsan müdahalesi olmayınca da adada yetişen ilk bitki yosun oldu.Fulmar ve guillemot isimli kuş türleri ise adada yaşayan ilk hayvanlardı.

Yabancıların sadece hava taşıtlarıyla görebildiği Surtsey Adası şimdilerde bölgede sık sık görülen dalga ve rüzgâr erozyonu nedeniyle sürekli küçülüyor.

Vira Haber