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Bin 795 Yolcu ve 729 Mürettebatı Bulunan Kruvaziyer Alanya Limanı'na Demir Attı

Bin 795 Yolcu ve 729 Mürettebatı Bulunan Kruvaziyer Alanya Limanı'na Demir Attı

Antalya'nın Alanya ilçesine, Bahama bandıralı "Marella Discovery 2" adlı kruvaziyer yolcu gemisi demirledi.

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Akdeniz'in önemli turizm ilçelerinden Alanya'ya sabah saatlerinde Bahama bandıralı "Marella Discovery 2" isimli kruvaziyer gemisi limana yanaştı. Bin 795 yolcu ve 729 mürettebatın bulunduğu gemide yolcuların büyük kısmının İngiliz vatandaşı olduğu öğrenildi. Marmaris'ten gelen kruvaziyer yolcu gemisinin akşam saat 18.00 sıralarında Rhodos'a gitmek üzere Alanya'dan ayrılması bekleniyor. Turistler şehir merkezini gezmek için gemiden inerken bazısı da tarihi ve turistik bölgeleri ziyaret etti.

Vira Haber


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