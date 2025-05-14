Milli Savaş Gemileri ve İHA’lar Asya Pasifik’te Boy Gösterecek

STM, yeni bir savaş gemisi tasarımını ilk kez bu fuarda görücüye çıkaracak. Yenilikçi ve milli çözümler geliştirerek, savunma sanayinde önemli ihracat başarılarına imza atan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş, milli teknolojilerini yurt dışında sergilemeye devam ediyor. STM, Asya Pasifik bölgesinin en büyük savunma fuarlarından biri olan Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı’nda (LIMA) askeri deniz platformlarını ve taktik mini İHA sistemlerini Güney Asya ülkeleri ile buluşturacak. LIMA Fuarı, Malezya'nın Langkawi adasında 20-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Türk Deniz Kuvvetleri başta olmak üzere, Ukrayna, Pakistan, Portekiz ve Malezya Donanmaları için suüstü ve sualtı platformları inşa eden STM, 6 farklı deniz projesini Malezya’da görücüye çıkaracak. Türkiye’nin Asya Pasifik bölgesine gerçekleştirdiği ilk ve tek korvet ihracatı olan Malezya Korveti (LMS Batch-2), Türkiye’nin milli fırkateyni projesi İstif Sınıfı (TCG İSTANBUL), Portekiz Denizde İkmal Tankeri, STM MPAC Hücumbot ve STM500 Denizaltısının maketlerini fuarda sergileyecek.

TCG BÜYÜKADA Korveti Malezya’da Olacak

STM’nin ana alt yüklenici olarak kritik görev üstlendiği ve Türk Donanması’na teslim edilen, MİLGEM Projesi’nin 2. Gemisi TCG BÜYÜKADA (F-512) korveti de LİMA Fuarı’na katılmak için Malezya’ya seyrine devam ediyor.

Taktik mini İHA’da Türkiye’de ve dünyada öncü sistemler geliştiren STM, üç farklı kıtada 10’dan fazla ülkeye ihraç edilen Türkiye’nin ilk milli vurucu İHA’sı KARGU’yu anti-personel ve zırh delici mühimmat başlığı ile fuar katılımcılarının beğenisine sunacak. STM, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine giren, terörle mücadele aktif olarak kullanılan ve ihracat başarıları yakalayan gözcü İHA TOGAN ile mühimmat bırakan İHA BOYGA’yı da Malezya ile buluşturacak.

STM’nin Yeni Bir Gemi Tasarımı İlk Kez Görücüye Çıkacak

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Malezya ile savunma ve güvenlik alanlarında güçlü işbirliklerinin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"STM olarak, Malezya Kraliyet Donanması için Ada Sınıfı tasarımına dayalı geliştirdiğimiz üç korvet ile ülkemizin Asya Pasifik bölgesine ilk korvet ihracatına imza attık. Korvetlerimizin inşasına İstanbul’da geçen yıl başladık ve başarıyla sürdürüyoruz. Türk Donanması’nın yanı sıra, Portekiz’den Ukrayna’ya Malezya’dan Pakistan’a kadar donanmaların güvenilir ortağı olmayı sürdürmek için yeni iş birlikleri hedefliyoruz. Yenilikçi ve esnek savunma çözümlerimizi dünya ile buluşturma vizyonumuz doğrultusunda Malezya LIMA Savunma Fuarı’nda da yer alacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ses getirecek, çok amaçlı misyona sahip bir askeri deniz platformu tasarımımızı ilk kez LİMA Fuarı’nda tanıtacağız. Global pazarda genişleyen ağımızla birlikte, Malezya ve çevre ülkelerdeki stratejik iş birliği olanaklarını artırmayı hedefliyoruz.”

STM LIMA-2025 Stand Bilgileri

Stand No: C012

Tarih: 20-24 Mayıs 2025

Yer: Langkawi - Malezya