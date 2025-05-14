Mersin Marina Denizcilik Şenlikleri‘ne İmza Atıyor

24-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan “Mersin Marina Denizcilik Şenlikleri” sektör paydaşlarını ve şehri bir araya getiriyor.

Mersin Marina, yat şenlikleri temasıyla başlattığı planlamasında, sektördeki paydaşlarının yoğun ilgi ve desteğini arkasına alarak 24-25 Mayıs tarihleri arasında “Mersin Marina Denizcilik Şenlikleri”ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İki gün boyunca keyifli bir program eşliğinde denizcilik kültürünü yaşatacak şenlikler, Mersin Marina Yelken ve Yat Kulübü’nde gerçekleşecek. Akdeniz’in eşsiz maviliğinde bir araya gelecek olan denizciler böylelikle yaz sezonunu Mersin’de karşılayacak.