Binlerce Balık İzmit Körfezi'ne Bırakıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü ortaklığında balıklar doğal ortamlarına bırakıldı. Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ''İzmit Körfezimiz başta olmak üzere tatlı sularımızda olta balıkçılığına dönük adımlar atıyoruz. Balık çeşitliliğimizin arttığı her geçen gün balıklandırma çalışmalarımıza da ağırlık veriyoruz. Bu adımlardan birisi İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi'nin üçüncü etabı olan Darıca Sahili'nde balıklarımızı denizle buluşturduk. Bilindiği üzere “2016 yılında TAGEM ile yapılan protokol doğrultusunda; 2017 ve 2018 yılları içerisinde levrek, kalkan ve çupra balıkları olmak üzere toplam 12 bin adet balık İzmit Körfezi’ne bırakılmıştı. Ancak bu balıklarımızın farklı bir özelliği var. Bu balıklarımız İzmit Körfezi'nden alınıp Trabzon ve Antalya'da yetiştirildi. Balıklarımızın üzerinde çipleri var. Bunlar yavru balık değil. Böylelikle balıklarımızın ne kadar büyüdüklerini ve nerede olduklarını görebileceğiz.



13 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

2007 yılından bu yana aralıksız olarak 13 yıldır sürdürülen proje ile İzmit Körfezi’nin yanı sıra İzmit Körfezi’ne dökülen 12 adet derenin de su kalitesini belirleyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik parametreler çerçevesinde belirlemekteyiz. Deniz uçağımız daima İzmit Körfezi'ni izliyor. Son bir yılda gemilerden dökülen atıklara tam 13 Milyon TL ceza kestik. Biz çocuklarımıza daha yaşanabilir bir Kocaeli bırakmak istiyoruz. Yunus balıkları Kocaeli denizlerinde turlamaya başladı. Bu temizliğin en güzel göstergesidir. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak birçok kurumla birlikte çok güzel projelerimiz var. Biz bu işi severek, yapacağız ve cennet vatanımızı çok daha güzel, pırıl pırıl, tertemiz, sağlıklı şehir haline getireceğiz. Bu projeyi bu yüzden biz bütün gönlümüzle destekliyoruz ve sahip çıkıyoruz" dedi.

Vira Haber