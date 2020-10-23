Zonguldak Limanı Ve Ro-ro Rıhtımından Verilen Hizmetler Değerlendirildi

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Başkanlığında Zonguldak Limanı ve RO-RO Rıhtımından verilen hizmetlerle ilgili toplantı yapıldı.

Toplantıya, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Alay Komutanı Albay Gönen Süslü, Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, ZTSO Başkanı Metin Demir ve Daire Müdürleri katıldı.

Vali Tutulmaz, liman ve RORO rıhtımındaki hizmetin daha etkin, hızlı, verimli, memnun edici bir şekilde sunulması, fiziki şartların iyileştirilmesine yönelik talimat verdi.

Vira Haber