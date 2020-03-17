Bir Cruise Gemisin de Daha Koronavirüs Patlaması

Mısır Nil Nehri’nde bir kruvaziyer gemi turuna katılanlar arasında 26 kişide Koronavirüs tespit edildi.

Nil Nehri’ndeki cruise gemisi turuna katılan Japonlar ve onların temasta olduğu 26 kişide Koronavirüs vakası görüldü.

Japonya Sağlık Bakanlığı pozitif sonuç veren vakaların tura katılanlar, onların aile üyeleri ve temas edenlerden oluşan bir grup olduğunu belirtti.

Virüse yakalananların ekseriyetle 40 yaş üstü olduğu açıklandı

Japon Hükümeti gemi turuyla ilgili vatandaşlarını uyarmıştı.

Vira Haber