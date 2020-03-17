Posidonia Fuarı’na Koronavirüs Engeli

Erteleme ile ilgili açıklama Posidonia Basın Sorumlusu Artemis Vamvacopoulou, tarafından yapıldı. Tam açıklama şöyle:

“COVID-19 salgınının bir sonucu olarak hepimizin karşılaştığı zorluklar göz önünde bulundurulduğunda, Yunan Hükümeti ve Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınlamış olduğu yönergeler çerçevesinde katılımcılarımızın ve ziyaretçilerimizin sağlık ve refahlarını düşünerek 1-6 Haziran 2020 tarihleri arasında Atina Metropolitan Expo’da gerçekleşmesi planlanan Posidonia 2020 ve ilgili etkinlik ve konferansların 26-30 Ekim 2020 tarihlerine ertelemeye karar verdik.

Orijinal tarihlerimizi çevreleyen belirsizlik göz önüne alındığında Posidonia’nın uluslar arası kimlikli bir etkinlik oluşunun yanı sıra katılımcı ve ziyaretçilerimizin yapması gereken seyahat programları, lojistik düzenlemeler ve kargo gönderileri de düşünüldüğünde erteleme kararını daha fazla geciktiremeyeceğimiz kanaatine vardık.

Bu adımı, ekim tarihleri için anlaşmalarını ve desteklerini çekmeyeceklerini onaylayan Posidonia’nın destekleyici organizasyonlarına danışarak attık.

Katılımcılarımızın, ziyaretçilerimizin ve serginin kendisi adına şu anda harekete geçmenin gerekli olduğunu düşünüyoruz.

Önümüzdeki birkaç gün içinde Ekim programımızla ilgili daha fazla ayrıntı web sitemizde yer alacaktır.”

Vira Haber