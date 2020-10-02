Bir Deniz Romanı: Jamaika'da Bir Fırtına

Yazar, gazeteci, senarist ve oyun yazarı Richard Hughes’ın, 1929 yılında kaleme aldığı Jamaika’da Bir Fırtına romanı Türkçe’de yayımlandı. Annesi, bir Britanya sömürgesi olan Jamaika adasında büyüyen ve bu nedenle bu bölge hakkında birçok bilgiyi annesinden devralan yazar bu romanında Jamaika ve Karayipler hakkında oldukça gerçekçi ve etkileyici bir dünyayı tasvir ediyor.

Roman, varlıklı aileleri ile birlikte Jamaika’da yaşayan bir grup çocuğu konu alıyor. Evleri yerle bir edecek kadar sert bir fırtınanın ardından aileler çocuklarını İngiltere’ye göndermeye karar veriyor. Kaptan Marpole’un komutasındaki bir ticaret gemisi, çocukları da yanına alıp, yola çıkmasından kısa bir zaman sonra bir korsan gemisi tarafından soyuluyor.

Korsan gemisinin kaptanı çocukları kendi gemisinde beslerken, Marpole onların öldürüldüğünü düşünerek gemisini hızla ters istikamete sürüyor ve ailelere çocuklarının öldürüldüğünü bildirdiği bir mektup yazıyor. Bundan sonrası, çocukların korsanlarla arkadaş olma, o varlıklı ve efendi hayatlarından çıkıp korsanlarla birlikte başka bir hayatı öğrenme macerası olarak devam ediyor. Bu hayatta öğrendikleriyle kitabın sonunda karşımıza çıkmaları, romanın trajik yapısını ören temel motif oluyor.

Jamaika’da Bir Fırtına, 19. yüzyıl korsanlığı ve deniz kültürü hakkında birçok hikâye ve ipucu barındıran çarpıcı bir roman.

Jamaika'da Bir Fırtına / çev. Emin Yaşar Sınır / Jaguar Kitap / 2020