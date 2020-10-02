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Kokain Ele Geçirilen Gemide 4 Tutuklama

Kokain Ele Geçirilen Gemide 4 Tutuklama

Kolombiya'dan İskenderun Körfezi'ne gelen ve Emniyet güçlerinin operasyonu sonucu kokain taşıdığı tespit edilen gemiden 4 mürettebat tutuklandı.

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25 Eylül'de Kolombiya'dan İskenderun'a kömür getiren Portekiz bayraklı "Sıder Venture" isimli gemiye, Hatay İl ve İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri işbirliğiyle düzenlenen operasyon sonucunda gemide 5 kilogram kokain ele geçirilmişti. Ekiplerin operasyon dahilindeki ek aramasında ise 950 gram daha kokain bulundu.

Gemi kaptanının da aralarında olduğu 6 şüpheli gözaltına alınırken, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklandı, 2’si ise serbest bırakıldı.

Vira Haber

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