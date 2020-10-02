Kokain Ele Geçirilen Gemide 4 Tutuklama

25 Eylül'de Kolombiya'dan İskenderun'a kömür getiren Portekiz bayraklı "Sıder Venture" isimli gemiye, Hatay İl ve İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri işbirliğiyle düzenlenen operasyon sonucunda gemide 5 kilogram kokain ele geçirilmişti. Ekiplerin operasyon dahilindeki ek aramasında ise 950 gram daha kokain bulundu.

Gemi kaptanının da aralarında olduğu 6 şüpheli gözaltına alınırken, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklandı, 2’si ise serbest bırakıldı.

Vira Haber