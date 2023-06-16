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Bir gemi daha Türk bayrağı çekti

Bir gemi daha Türk bayrağı çekti

Reyhan Sarı isimli dökme yük gemisi Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedilerek Türk bayrağı çekti.

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Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“T&O Limited Şirketi'ne ait 36 bin 75 DWT kapasiteli 178 metre boyundaki Reyhan Sarı isimli dökme yük gemisi Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedilerek Türk bayrağı çekti. Hayırlı olsun.”

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Vira Haber

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