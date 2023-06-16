İMEAK DTO Antalya Şubesi, Geleceğin Denizcilerini Ödüllendirdi

İMEAK DTO Antalya Şubesi'nin Antalya Valiliği himayesinde Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ve QTerminals Antalya sponsorluğunda organize ettiği Toroslardan Akdeniz'e projesi kapsamında şiir, kompozisyon ve resim yarışması düzenlendi. Ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı yarışmalar sonunda Şiir kategorisinde Kepez Ortaokulundan Muhammet Ali Uçar, kompozisyon kategorisinde Hüseyin Ak Ortaokulundan İrem Türker, resim kategorisinde ise Ersoy Ortaokulundan Yağmur Ceylan birinciliği elde ederken, dereceye giren öğrencilere ödülleri İl Milli Eğitim Müdürlüğünde 12 Haziran 2023 tarihinde düzenlenen törenle verildi.

Törene İl Milli Eğitim Müdür Vekili Yavuz Kala, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zeynep Şeran, İMEAK DTO Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Meclis Başkanı Berna Küner Vanmannekes, Yönetim Kurulu üyesi Özgür Sert ve Şube Yetkilisi Esra Güner katılırken, öğrencilere ödüllerini İl Milli Eğitim Müdür Vekili Yavuz Kala ve İMEAK DTO Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin takdim etti.

Törenin ardından açıklamalarda bulunan İMEAK DTO Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin şunları söyledi: "Başta Valimiz Ersin Yazıcı ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Emre Çalışkan olmak üzere projelerimize destek veren herkese teşekkür ediyoruz. İMEAK DTO Antalya Şubesi olarak hedefimiz genç kuşaklarda deniz sevgisi ve denizcilik bilinci oluşturmak. Bu amaç doğrultusunda paydaşlarımızla ortak projeler yapmaya devam edeceğiz. Gerek projemiz kapsamındaki gezilere katılan, gerekse yarışmamıza iştirak eden öğrencilerimize çok teşekkür ediyor, başarılar diliyorum."

Proje kapsamında ilk olarak 30 Mart-4 Mayıs tarihleri arasında 12 okuldan 370 öğrenciye, Setur Marina Antalya İşletmeleri, QTerminals Antalya Liman İşletmeleri ve Fettah Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gezisi düzenlenmişti. Geziye katılan öğrencilere denizcilik konusunda bilgilendirilmiş, İMEAK DTO Antalya Şubesi tarafından katılım belgesi ve Nutuk, QTerminals Antalya Liman İşletmeleri tarafından da çeşitli hediyeler takdim edilmişti.

Vira Haber