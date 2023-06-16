PRÜ ile TPAO Arasında Protokol İmzalandı

15 Haziran Perşembe günü düzenlenen Ankara TPAO Genel Müdürlüğü’ndeki imza törenine, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Tamer Kıran, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin ve PRÜ Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca ile PRÜ Mütevelli Heyet Üyesi Dr. Özkan Poyraz katıldı.

Protokol ile TPAO, PRÜ’nün DP Başlangıç ve DP Simülatör eğitimleri verecek şekilde altyapısının hazırlanmasında destek sağlarken, Üniversite ise adı geçen eğitimleri NI akreditasyonlu ve sertifikalı bir şekilde TPAO personeline ve bağlı şirketlerin personeline ücretsiz olarak verilmesini sağlayacak.

Vira Haber