Birleşik Krallık, Rus gemisine el koydu

Birleşik Krallık’ın güneybatı kıyılarında 2018 yılı sonunda karaya oturan Murmansk Denizcilik Şirketine ait “Kuzma Minin” isimli Rus kargo gemisi, borç yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak için Birleşik Krallık adli makamlarının kararıyla tutuklandı.

Rus haber ajansı TASS’ın 17 Ocak'ta yaptığı haberde, gemiye el konulmasıyla ilgili Londra'daki Rus Büyükelçiliği'nin duyurduğu aktardı.

Rus Büyükelçiliğinin açıklamasında , “3 Ocak'ta İngiliz yetkililer, daha önce Falmouth (Birleşik Krallık’ın batısında bir liman şehri) limanında kötü teknik durum nedeniyle gözaltında tutulan Rus kargo gemisi Kuzma Minin'in, armatörünün karşı taraflarından birine borcunu ödememesi nedeniyle önlem olarak tutuklandı” ifadeleri kullanıldı.

Hollanda'dan gelen Kuzma Minin gemisi, 18 Aralık 2018'de fırtınalı hava koşullarında Büyük Britanya kıyılarında mahsur kaldı. Gemide 18 Rus mürettebatın bulunduğu belirtildi. Aynı gün, Londra'daki Rus Büyükelçiliği kargo gemisinin ön incelemesinde ciddi bir hasar veya yakıt sızıntısı tespit edilmediğini belirtti.

Gemiye el konulan yer olan Falmouth, Birleşik Krallık'ın güneybatı kıyısında Cornwall adındaki bir kontluğa bağlı. Bir liman şehri olan Falmouth, Birleşik Krallık içindeki en fakir bölgelerden biri olanak biliniyor.

Vira Haber