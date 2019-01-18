Kruvaziyerin 11'inci katından atladı

ABD'nin Washington eyaletinde yaşayan 27 yaşındaki Nick Naydev, cruise gemisi ile Bahamalar tatiline çıktı. Alkolün dozunu fazla kaçıran genç tatilci, geminin 11'inci katından denize 36 metrelik atlayış gerçekleştirdi.

Naydev'in bir arkadaşı tarafından çekilen videoda, Naydev'in atlayışını gerçekleştirmek için kamarasının balkonun korkuluğuna çıktığı sırada arka planda arkadaşlarının güldükleri duyuluyor.

Macera arayan ABD'li turist ufak bir bot tarafından sudan çıkarılırken, daha tekrar gemiye getirildi. Gemide güvenlikten sorumlu yetkililer, Naydev'e eşyalarını toparlamasını ve derhal gemiden ayrılması gerektiği ilettiler ve genci ömür boyu cruise seyahatlerden men etti.

KENDİMİ HİÇ BU KADAR CANLI HİSSETMEMİŞTİM'

Gönderiyi paylaştığı sırada sarhoş olduğunu belirten Naydev sosyal medya üzerinden olaya ilişkin yayınladığı yazısında, "Atlayışı yaptığımda hala dünden kalmaydım ve uyandığımda atlamaya karar verdim" açıklamasında bulundu.

Naydev, atlayıştan sonra suya sert girişinden ötürü vücudunda ağrılar olduğunu belirtti. Yaklaşık 3 gün boyunca zar zor yürüyebildiğini ve bir süre ağrıdan ötürü uyumakta güçlük çektiğini aktaran Naydev, şu anda iyi olduğunu aktardı.

'HUKUKİ BİR CEZA ALMALARINI SAĞLAMANININ YOLLARINI ARAŞTIRIYORUZ'

Konu hakkında bir açıklama yapan gemi acentası Royal Caribbean sözcüsü, "Aptalca ve düşüncesizce yapılan bir hareketti. Naydey ve arkadaşlarının bir daha bizimle seyahat etmeleri yasaklanmıştır. Bu şahısların hukuki bir ceza almalarının yolunu araştırıyoruz" dedi.

Naydev atlayış anlarını Instagram hesabı üzerinden paylaştı.Video bir anda internette viral haline geldi. Videonun bu denli hızlı yayılması sebebiyle son derece utanç duyduğunu ve şoke olduğunu söyleyen Naydev, 'Bunu sakın denemeyin' diyerek yaptığı davranışın örnek teşkil etmesini istemediğini belirtti.

Vira Haber