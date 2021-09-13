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Bitci.com Tuna Masters Alaçatı Balıkçılık Turnuvası sona erdi

Bitci.com Tuna Masters Alaçatı Balıkçılık Turnuvası sona erdi

Avrupa'nın önde gelen açık deniz balıkçılık turnuvaları arasında gösterilen, bu yıl 15'incisi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle özel kurallarla gerçekleştirilen Bitci.com Tuna Masters Alaçatı Balıkçılık Turnuvası sona erdi.

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Avrupa'nın önde gelen açık deniz balıkçılık turnuvaları arasında gösterilen, bu yıl 15'incisi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle özel kurallarla gerçekleştirilen Bitci.com Tuna Masters Alaçatı Balıkçılık Turnuvası sona erdi.

Çeşme Port Alaçatı Marina'da gerçekleştirilen turnuvaya 60 tekne katıldı.

Orkinoslar ile kılıçbalıklarının farklı puanlarla değerlendirildiği turnuvada, "Friendship" ekibi toplam 634 puanla genel klasman birincisi oldu.

Turnuvada "Fes Fish" ekibi 576,9 puanla ikinci, "Veloce" ekibi 519 puanla üçüncülüğü elde etti. En büyük balık ödülünü ise 64,6 kilogramlık balık tutan "Stafu" ekibi kazandı.

Tuna Masters of the Year kemeri verildiTurnuvada toplam 1757 puan toplayan Çağlar Akan, Fadıl Zandar, Cihan Okay ve Yunus Yucad'dan oluşan "Veloce" ekibi Tuna Masters of the Year altın kemerini aldı. Ekibe kupa ve ödülleri Bitci.com adına Yaprak Gökçe takdim etti.

Vira Haber

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