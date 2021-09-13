Gemi söküm tesisinde iş kazası: 2 ölü
İzmir Aliağa’da bulunan METAŞ Gemi Söküm'de yolcu gemisi sökümü esnasında halat çarpması sonucu 2 işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
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İzmir Aliağa'daki METAŞ gemi söküm tesisinde gergin ırgat halatının çarpması sonucu 2 işçi yaşamını yitirdi.
METAŞ Gemi Söküm firmasında yolcu gemisi sökümü esnasında gergin ırgat halatına müdahale edilirken halatın boşalıp çarpması sonucu İlyas Bıdık isimli çalıştığı yerden yere düşerek hayatını kaybetti.
Halatın çarptığı Veli Bal isimli diğer işçi ise ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede vefat etti.
Vira Haber
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Etiketler : aliağa, gemi söküm
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