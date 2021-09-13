Gemi söküm tesisinde iş kazası: 2 ölü

İzmir Aliağa'daki METAŞ gemi söküm tesisinde gergin ırgat halatının çarpması sonucu 2 işçi yaşamını yitirdi.

METAŞ Gemi Söküm firmasında yolcu gemisi sökümü esnasında gergin ırgat halatına müdahale edilirken halatın boşalıp çarpması sonucu İlyas Bıdık isimli çalıştığı yerden yere düşerek hayatını kaybetti.

Halatın çarptığı Veli Bal isimli diğer işçi ise ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Vira Haber