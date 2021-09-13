Gemi Brokerleri Derneği Kapt. Semih Dinçel'le devam dedi!
Gemi Brokerleri Derneği’nin altıncı genel kurulu İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.
Gemi Brokerleri Derneği’nin altıncı genel kurulu İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.
Genel kurulda yapılan seçin sonucu derneğin şu anki başkanı, İTÜ Denizcilik Fakültesi Güverte 1982 mezunu Kapt. Semih Dinçel, yeniden başkanlığa seçildi.
Yönetim Kurulu Başkanı Semih Dinçel bir konuşma yaptı ve geçmiş döneme ait faaliyet raporunu detaylı bir sunumla anlattı.
Ayrıca, genel kurulda yönetim kurulu ve denetim kurulu asil ve yedek üyeleri seçildi.
Yönetim Kurulu Asil
Orhan Semih Dinçel
İsmail Şahin
Serhan Özcan
Seden Öztorun Çarklar
Onur Türkeş
Yaşar Meriç
Öner Dandin
Yönetim Kurulu Yedek
Suzan Atasoy
Melike Aysu Gürğan
Hüseyin Uysal
Hasan Aziz Ertan
Nevzat Sonay Üler
Denetim Kurulu Asil
Murat Hılkın
Ender Demirtabak
Adem Nezih Manavoğlu
Denetim Kurulu Yedek
Saniye Batuk Özcan
Aybars Vahapoğlu
Nergis Ergün
Vira Haber
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