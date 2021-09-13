İstanbul23 °C

  1. HABERLER

  2. SEKTÖRDEN

  3. Gemi Brokerleri Derneği Kapt. Semih Dinçel'le devam dedi!
Gemi Brokerleri Derneği Kapt. Semih Dinçel'le devam dedi!

Gemi Brokerleri Derneği Kapt. Semih Dinçel'le devam dedi!

Gemi Brokerleri Derneği’nin altıncı genel kurulu İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

A+A-

Gemi Brokerleri Derneği’nin altıncı genel kurulu İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Genel kurulda yapılan seçin sonucu derneğin şu anki başkanı, İTÜ Denizcilik Fakültesi Güverte 1982 mezunu Kapt. Semih Dinçel, yeniden başkanlığa seçildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Semih Dinçel bir konuşma yaptı ve geçmiş döneme ait faaliyet raporunu detaylı bir sunumla anlattı.

Ayrıca, genel kurulda yönetim kurulu ve denetim kurulu asil ve yedek üyeleri seçildi.

gemi-brokerleri-dernegi-kapt-semih-dincel-le-devam-dedi-3516.jpg

Yönetim Kurulu Asil

Orhan Semih Dinçel

İsmail Şahin

Serhan Özcan

Seden Öztorun Çarklar

Onur Türkeş

Yaşar Meriç

Öner Dandin

Yönetim Kurulu Yedek

Suzan Atasoy

Melike Aysu Gürğan

Hüseyin Uysal

Hasan Aziz Ertan

Nevzat Sonay Üler

Denetim Kurulu Asil

Murat Hılkın

Ender Demirtabak

Adem Nezih Manavoğlu

Denetim Kurulu Yedek

Saniye Batuk Özcan

Aybars Vahapoğlu

Nergis Ergün

Vira Haber

Bu haber toplam 178 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.