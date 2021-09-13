Gemi Brokerleri Derneği Kapt. Semih Dinçel'le devam dedi!

Gemi Brokerleri Derneği’nin altıncı genel kurulu İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Genel kurulda yapılan seçin sonucu derneğin şu anki başkanı, İTÜ Denizcilik Fakültesi Güverte 1982 mezunu Kapt. Semih Dinçel, yeniden başkanlığa seçildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Semih Dinçel bir konuşma yaptı ve geçmiş döneme ait faaliyet raporunu detaylı bir sunumla anlattı.

Ayrıca, genel kurulda yönetim kurulu ve denetim kurulu asil ve yedek üyeleri seçildi.

Yönetim Kurulu Asil



Orhan Semih Dinçel



İsmail Şahin



Serhan Özcan



Seden Öztorun Çarklar



Onur Türkeş



Yaşar Meriç



Öner Dandin



Yönetim Kurulu Yedek



Suzan Atasoy



Melike Aysu Gürğan



Hüseyin Uysal



Hasan Aziz Ertan



Nevzat Sonay Üler



Denetim Kurulu Asil



Murat Hılkın



Ender Demirtabak



Adem Nezih Manavoğlu



Denetim Kurulu Yedek



Saniye Batuk Özcan



Aybars Vahapoğlu



Nergis Ergün

Vira Haber