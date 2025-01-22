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Bitez Koyu'nda Tekne Battı

Bitez Koyu'nda Tekne Battı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle Bitez Koyu’nda bir tekne battı.

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İlçede dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Yağmur, zaman zaman gök gürültüsüyle birlikte hızını arttırıyor. Yağış ve rüzgar nedeniyle Bitez Koyu’nda demirli ahşap tekne su aldı. Kısmen batarak karaya oturan yaklaşık 10 metre uzunluğundaki tekne, kurtarılmayı bekliyor.
Yağış anında çıkan gökkuşağı ise seyirlik görüntüler oluşturdu. Bodrumlular, seyrine doyulmaz görüntüyü cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

Vira Haber


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