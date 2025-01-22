Tarama Çalışmaları Körfez İçin Umutları Yeşertti

Çalışmaların memnuniyet verici olduğunu belirten bölgedeki vatandaşlar ve balıkçılar kıyılarda balıkların yüzdüğünü gördüklerinde yaşadıkları mutluluğu dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir Körfezi’nde sirkülasyonu sağlayarak, denizin temizlenmesinde önemli rol oynayacak dip tarama çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Aralık ayında başlayan çalışmalar kapsamında bugüne kadar Körfez’in tabanından 85 bin ton çamur çıkarıldı. Çalışmaların güzel sonuçlar doğuracağına inandıklarını belirten yurttaşlar denizin renginin açılmaya başladığını ve koku duymadıklarını dile getirdi. İZSU Genel Müdürlüğü Haziran ayına kadar Peynircioğlu Deresi ağzı ve Körfez’in kuzey aksını kapsayan bölgede ilk etapta 700 bin metreküp dip çamuru tarayacak. İZSU Genel Müdürlüğü bu çalışmaları 440 milyon liralık yatırımla gerçekleştirecek.

“Devlet de destek olmalı”

Körfez’in temizlenme süreci ile yürütülen çalışmalar ilgili yurttaşlar ise şu görüşleri paylaştı:

Karşıyaka’da yaşayan Şeyda Kozan, “Geçtiğimiz yaz İzmir Körfezi’ni kötü gördüğümüz için çok korkmuştuk. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu konuda bir çalışması var. Biz bu çalışmaların faydasını görmeye başladık. Temennimiz bu çalışmaların devam etmesi. Bu yönde devletin de destek olması gerek. Belediye belli bir sınıra kadar çözümleyebiliyor ama umarım destek olunur. Bu şehir hepimizin şehri” dedi.

“Güzel sonuçlar alınacak”

Karşıyaka sahilinde her gün eşiyle birlikte yürüyüş yapan ve Körfezi gözlemleme şansı bulduğunu söyleyen Nebahat Kubay, “Daha önce yürüyüş yaparken koku ve yosun sorununa şahit oluyorduk. Körfezi kurtarmak için belediyenin çalışmalara başlamış olması bile bizler için çok önemli. Çalışmalar devam ettikçe muhakkak sonuç alınacaktır” diye konuştu.

“Kıyıda balıkların yüzmesi bizi mutlu ediyor”

İzmir Körfezi’ndeki balık ölümlerine çok üzüldüğünü ancak çalışmaların etkisini çıplak gözle fark ettiklerini kaydeden Yeşim Akova, “Kıyıda balıkların yüzdüğünü görünce çok mutlu oluyorum. Bir şeylerin yapıldığının kanıtı bu görüntüler. Bakanlığın İzmir Büyükşehir Belediyesini yalnız bırakacağı belliydi. Ancak Büyükşehir bu konuda kendi yolunu çizebilir” dedi.

“Körfez’de iyileşme var”

Geçimini İzmir Körfezi’nde balıkçılık yaparak kazanan Yavuz Akdere, “Körfezde yazın olan balık ölümlerinden sonra çalışmalar başladı. İyileşme var ancak Gediz Nehri’nden gelen sanayi atıklarının önünün kesilmesi, denetlenmesi lazım. Sadece deniz canlıları için değil bu durum insanlar için de tehdit oluşturacak” şeklinde konuştu.

20 yıldır balıkçılık yapan Hakan Özeli ise, “Körfez’de iyileşme var. Suyun rengi berraklaşmaya başladı. Umuyoruz ki ilerleyen zamanlarda daha da güzelleşir. Tüm yetkililerden İzmir Körfezi’nin temizlenmesi için desteklerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Körfez temizlenene kadar çalışmalara devam

Yapılan açıklamaya göre, körfezde birinci etap dip tarama çalışmalarının ardından 1 milyon 800 bin metreküp dip çamurunun daha taranması için bu yıl ihaleye çıkılacak. Bu önemli proje kapsamında iki etap sonunda 2,5 milyon metreküp çamur taranacak ve İzmir'de bugüne kadar yapılmış en büyük tarama gerçekleştirilmiş olacak. Körfez ve dere ağzı tarama çalışmaları, körfezdeki su kalitesini artıracak ve 20 santimetre derinliklere inen körfezin karasallaşan noktalarındaki dip tarama malzemesinin alınması ile körfezin akıntı hızı artacak ve kirlilik azalacak.

Vira Haber