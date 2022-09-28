Blue Water Shipping’in Türkiye Ülke Müdürü Alper Türe Oldu

Lisans eğitimini İzmir 9 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nde tamamlayan ve Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği (DEFMED) üyesi olan Alper Türe, lojistik kariyerine 1998 yılında Enmar Shipping’de Operasyon Sorumlusu olarak başladı.

Ardından yaklaşık 8 yıl boyunca Kuehne Nagel’in Türkiye ve Dubai ofislerinde farklı birimlerde yöneticilik yapan Türe, CEVA Logistics’te Türkiye Satış Müdürü, Fedex’te Türkiye Operasyon Müdürü olarak görev yaptı. Türe son olarak Geodis’te Türkiye Ülke Direktörü görevini yürütüyordu.

Blue Water Shipping’in Türkiye yapılanmasına, İstanbul ve İzmir ofislerinin kurulmasına öncülük eden Türe, Eylül itibarıyla Türkiye Ülke Müdürü olarak atandı.

Blue Water Shipping’in küresel lojistik kabiliyetini Türkiye’nin coğrafi avantajıyla birleştireceklerini vurgulayan Alper Türe, deniz yolu, demir yolu, hava ve kara yolu taşımacılığını güvenli, hızlı ve maliyet odaklı çözümlerle gerçekleştireceklerine dikkati çekti. Türe, hızlı kurye servisi, liman hizmetleri, fuar ve proje taşımacılığı, sıcaklık kontrollü taşıma hizmetleri sunacaklarını da belirtti.