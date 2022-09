İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, Kongre Öncesi Açıklama Yaptı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin 3 Ekim Pazartesi günü şube binasında gerçekleşecek olağan kongresi öncesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel bir açıklama yayımladı. Tek aday olarak kongreye giden Doğusel, yaklaşık 5 yıl önce şubeleşerek büyük bir ivme kazanan çalışmalarını, birlik ve beraberlik içinde geleceğe taşıyacaklarını belirterek, “Bu birliktelikle deniz kazanır, Kocaeli kazanır, Türkiye kazanır” dedi.

BAŞKAN DOĞUSEL'DEN KONGRE ÖNCESİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA

“Çok değil, bundan sadece 5 yıl kadar öncesinde, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi'nin kurulacağını, kısa sürede genel kurulunu yapacağını, Kocaeli'nin en görkemli, en interaktif binalarından birine sahip olacağını, her faaliyetiyle ülke genelinde ses getireceğini, bu kente denizi sevdirmek, deniz ekonomisini güçlendirmek gayesiyle adımlar atıp çok önemli sonuçlar alacağını iddia etseler sanıyorum kimse bu sözlere pek de aldırış etmezdi. Ancak bugüne dönecek olursak; kurumsal yapısı, birliktelik anlayışına dayanan faaliyetleri ve örnek teşkil eden icraatleriyle bu kentin farkındalığını her geçen gün daha da yükselten bir İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi var. Geride bıraktığımız dolu dolu geçen 5 yılın ardından mutlu ve gururlu olduğumuzu ifade etmek isterim.

Birlikte ticaret odamızın ilk temellerini atarken iki konunun önemini aklımızdan hiç çıkarmadık. Öncelikle: Türkiye'nin sanayii üssü olan, adını liman kenti olarak duyuran, aynı zamanda denizleri, gölleri ve doğal güzellikleriyle bir turizm şehri ünvanına da sahip olan Kocaeli'nin tüm bu güzellikleri onun muazzam deniz coğrafyasının avantajlarıydı. Büyük medeniyetlerin burada tarihi izlerini bırakmalarının, büyük yatırımlara ev sahipliği yapmamızın yegane nedeni denizlerimizdi. Çünkü deniz; ulaşımda kolaylık, toprakta verimlilik, fotoğrafta güzellikti. Bu sebeplerden ötürü İMEAK Deniz Ticaret Odası, en güçlü temsilciliğiyle Kocaeli'de yer almalıydı.

Önemini aklımızdan çıkarmadığımız bir diğer konu ise denizcilerimizdi. Deniz taşımacılığı yapanlar, gemi inşa edenler, su sporları ve deniz turizminin içinde olanlar, denizcilik eğitimi veren girişimler, gemi alım satımları yapanlar, tedarikçiler, liman işletmeleri Kocaeli'nin elde ettiği deniz gücünün mimarları olarak birlikte bir zincirin kırılmaz halkaları olmalıydılar. İMEAK Deniz Ticaret Odası, bulunduğu her şehirde o şehrin denizcilik vizyonunu geliştirmiştir. Üyelerin korunması, denizcilerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması, denizcilik mesleğinin geliştirilmesine yönelik yatırımların yapılması, mesleki faaliyetlerin kolaylaştırılması, ortak kuralların oluşturulması, denizcilik sorunları hususunda makamlara uygulanabilir tavsiyelerde bulunulması ve aynı zamanda denizcilik mesleğinin disiplin, ahlâk ve dayanışmasının korunmasını kendine vazife edinmiştir.

Kuşkusuz Şube olarak birlikte bu yola çıkarken 4 yıl önce gerçekleştirdiğimiz genel kurul öncesinde üyelerimize verdiğimiz sözlerin arkasında durduk ve bugüne baktığımızda çok daha öte bir başarıya ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Çok kısa bir zaman dilimi içerisinde vizyonlu, hedeflerine emin adımlarla yürüyen bir İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi meydana getirdik. Çok amaçlı, interaktif şube binamız; hizmet odaklı bir üretim merkezi olarak düşünüldü. Binamızda Kocaeli ve Türkiye denizciliğinin bütün unsurları "Denizci Ülke Denizci Millet Denizci Kocaeli" mottosuyla yer aldı. Birçok önemli organizasyonlara ev sahipliği yapıldı. Şube binamız, Kocaeli'de denizcilik anlayışını geliştirmede attığımız en büyük adımların başında geliyordu.

En ciddi gayelerimizden biri Kocaeli halkına denizi sevdirmekti. Bu şehir, kısa sürede deniz faaliyetlerinin en çok yapıldığı şehirlerden biri oldu. Limanlarımızda bir yandan geliştirme çalışmaları durmaksızın yürütülürken, kıyılarımızda yelkenden yüzmeye, balıkçılıktan fotoğraf sanatına kadar birbirinden önemli etkinlikler düzenlendi. Her geçen yıl daha da coşkulu kutlanan, halkımızın da yoğun katılım gösterdiği, günlerce süren çeşitli etkinliklerle dolu, festival havasında organize ettiğimiz Kabotaj Bayramı ile denizin önemine her yıl apayrı bir boyutta dikkat çektik.

Binbir emekle devletimizin çeşitli kademelerinden temsilcilerin danışmanlığında ve önemli tarihçilerimizin kaleminden Denizcilik Tarihi kitapları yazıldı. Çocuklara denizi sevdirmek için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile birlikte çocuk kitabı hazırlandı. Denizlerimizdeki her şey o kitaplarda yer aldı. Fotoğraf ve resim yarışmalarıyla gözümüz gibi baktığımız denizlerimiz görsel sanata yansıtıldı, eserler çıkarıldı.

Kocaeli, bizimle birlikte ilk denizcilik fuarına ev sahipliği yaptı. Ücretsiz katılım sağlanarak düzenlenen Marmara Boat Show'u 40 bin kişi ziyaret etti. 5 gün boyunca açık olan fuarda, birçok ulusal ve global markanın gelecek sezon ürünleri ilk defa görücüye çıktı. Tekne sahibi olmak isteyenler ya da teknelerini değiştirmek isteyen alıcılar, hayallerindeki tekneleri gördü, denize dair her şey bu fuarda ziyaretçilere sunuldu.

Ne yazık ki tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren Covid-19 pandemi sonrası şubemizin çalışma alışkanlıklarında değişiklikler yaparak içinde bulunduğumuz duruma hızla adapte olduk. Tüm zorlu koşullara rağmen üyelerimizin taleplerini yerine getirebilmek için yoğun çaba sarf ettik. Kocaeli halkına birçok yardımda bulunuldu. TOBB ve İMEAK Deniz Ticaret Odamızın üyelerimize yönelik çalışmalarında aktif rol oynandı.

Tüm üyelerine samimiyetle yaklaşan, düzenlediği eğitimlerle geleceğe dönük vizyonunu ortaya koyan, attığı her adımı üyeleri ile birlikte atan, Türkiye'de ses getiren birçok çalıştay ve panel düzenleyen, kamu ile birlikte ortak çalışmalara imza atan şubemizin; alanında her koşulda aktif olduğunu, her günü, her saati dolu dolu geçirdiğini, hedeflerini tüm zorluklara rağmen gerçekleştirdiğini, birlikte hayata geçirdiklerimizin bir sonrakiler için teminat olduğunu gururla ifade etmek isterim.

Kocaeli, bir deniz kentidir. Bu konunun önemine her fırsatta dikkati çekerek, denizlerimize yönelik daha bütünsel çalışmaların devamlılığı için çabalarımızı sürdüreceğiz. Kamu ile daha aktif ortak projeler üretmeye devam edeceğiz. Sektörel bazlı sorunların çözülmesi için daha sosyal bir Deniz Ticaret Odasını kentimize kazandıracağız. Sorunlara birlikte çözüm bulacağız, eksikleri birlikte gidereceğiz. Bu sebeple İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi'nin, yeni döneme girerken her üyesinin aktif katılımına, fikirlerine, desteğine ihtiyaç duyduğunu belirtmek isterim. Bu birliktelikle deniz kazanır, Kocaeli kazanır, Türkiye kazanır.”