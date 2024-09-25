Tamer Kıran, 29. Uluslararası Denizci Eğitimciler Birliği Konferansı’nın Açılışına Katıldı

Piri Reis Üniversitesi (PRÜ) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından, İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın destekleriyle düzenlenen bu prestijli konferans, 25-28 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleşiyor.

Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, PRÜ Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca, İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Arslan, Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi Cihan Ergenç, IMLA Onursal Başkanı Prof. Dr. Alison Noble gibi önemli isimlerin katılım gösterdiği açılış törenine, denizcilik sektörünün önde gelen temsilcileri, uluslararası akademisyenler ve davetliler de büyük ilgi gösterdi.

Tamer Kıran, açılışta yaptığı konuşmada denizcilik sektörünün küresel ticaretin can damarı olduğunu vurguladı. Sektörde yaşanan hızlı teknolojik ve dijital değişimlerin, nitelikli iş gücü ihtiyacını artırdığını belirterek, Deniz Ticaret Odası’nın denizcilik eğitimine verdiği desteği dile getirdi. Kıran, geleceğin denizcilerinin yetiştirilmesinde eğitimin ve sektörle kurulan güçlü bağların önemine değinerek, bu tür uluslararası konferansların bilgi paylaşımı ve iş birliklerini güçlendirdiğini ifade etti.