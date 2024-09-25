Preply Z ve Y Kuşağının Öğrenme Alışkanlıkları ve Beklentilerini Araştırdı

Akıllı telefonlardan eğitim platformlarına, sağlık hizmetlerinden otomasyona kadar, yapay zeka günümüz dünyasında belirleyici bir teknoloji haline geldi. Özellikle Z ve Y kuşakları, bu teknolojiyi hızlı bir şekilde benimseyerek, dijital dönüşümün ön saflarında yer alıyor. Fransızca özel ders platformu Preply’nin geniş çaplı araştırması, Türkiye’nin bu alanda önemli bir başarıya imza attığını gözler önüne seriyor. 9 farklı bölgeden 5.400'ün üzerinde katılımcının yer aldığı araştırma, Türkiye'deki gençlerin yapay zeka kullanımında dünya lideri olduğunu ortaya koydu. Bu başarı, Türkiye’nin dijital teknolojilere ne kadar hızlı adapte olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Gençler için ilk öncelik finansal istikrar Araştırmaya göre, katılımcıların %61’i finansal istikrarı yaşamlarındaki en önemli üç hedef arasında görüyor. Bu hedef, “aile ile vakit geçirme” ve “fiziksel sağlık” gibi diğer

önemli önceliklerin açık ara önünde yer aldı. Arjantin, Japonya ve Güney Kore, finansal istikrara en fazla önem veren ülkeler arasında bulunuyor. Y kuşağı (%64) finansal istikrarı en önemli hedef olarak belirlerken, Z kuşağında bu oran %59’da kaldı.

Kariyer Gelişimi Türkiye’deki gençleri için en büyük hedef

Türkiye’de ise gençlerin en büyük hedefi kariyer gelişimi oldu; katılımcıların yarısı kariyerlerini öncelik olarak görüyor. Ayrıca Türkiye’de romantik ilişkiler, gençler tarafından en az önem verilen başlık oldu. Türkiye, Arjantin ve Meksika ile birlikte girişimcilik ruhunun en güçlü olduğu ülkeler arasında yer aldı. Türk katılımcıların %38’i kendi işini kurmanın iş hayatında en önemli üç beklenti arasında olduğunu belirtti.

Yapay Zeka kullanımında Türk gençleri zirvede!

Yapay zeka kullanımı açısından Türkiye dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Türkiye, yapay zeka teknolojisini en hızlı benimseyen ülke olarak öne çıktı. Katılımcıların %60’ı yapay zekayı aktif olarak kullandığını ifade etti. Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye, ABD, Almanya, İspanya ve Güney Kore gibi ülkeleri geride bıraktı. Yapay zeka, bilgi toplama (%34), çeviri (%34), iş amaçlı kullanım (%30) ve içerik oluşturma (%29) gibi farklı amaçlarla kullanılıyor.

Yeni diller öğrenmek hala önemli bir kişisel gelişim

Chicago Üniversitesi Dilbilim Profesörü Dr. Melissa Baese Berk, araştırmayı değerlendirerek, birçok kişinin profesyonel gelişim için yabancı dil öğrenme ve yapay zeka becerileri kazanma eğiliminde olmasının şaşırtıcı olmadığını belirtti. Yabancı dil öğrenme yeteneği, her ekonomide değerini korurken, birçok katılımcı ek bir dil bildiğini ancak bu alanda gelişmeye devam ettiğini vurguladı. Araştırmayı hazırlayan Preply analistleri sonuçların; dil öğrenme trendlerini ve Z ile Y kuşağının beklentilerini anlamada önemli bir rol oynadığını belirterek, platformun 50 dilde 44 binden fazla nitelikli öğretmeni kullanıcılarıyla buluşturduğunu ve en uygun öğrenim yöntemlerini sunmayı amaçladığını ifade ettiler.