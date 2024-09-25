Sultangazi Belediyesi’nden Kadınlara Özel Boğaz Turu

Yeşilin farklı tonlarıyla buluşan İstanbul Boğazı’nın masmavi sularında keyifli bir yolculuk yapan Sultangazili kadınlar, etkinlikten büyük bir memnuniyet duydu.

Sultangazi Belediyesi’nin, ilçede yaşayan vatandaşlara yönelik ücretsiz Boğaz Turları başladı. Etkinlik kapsamında ilk tur, ilçede yaşayan kadınlara yönelik olarak düzenlendi. Servis otobüsleriyle Sultangazi’deki toplanma alanından alınan kadınlar ve 12 yaşından küçük çocukları, daha sonra gemiye binmek üzere Eminönü'ne hareket etti. Burada gemilere aktarma yapan kadınlar ile çocukları, rehberler eşliğinde Boğaz Turu’nun keyfini çıkarttı. Yeşilin farklı tonlarıyla buluşan Boğaz’ın masmavi sularının, birbirinden güzel yalıları ve güzel manzarasının tadını çıkaran kadınlar, eğlenceli bir gün geçirdi. Boğaz turuna katılan kadınlar, kendilerine sunulan ikramlar ve muhteşem manzaralar eşliğinde İstanbul Boğazı’nda güzel bir sonbahar günü geçirdi. Program sonunda kadınlar ve çocukları servis otobüsleriyle yeniden ilçeye hareket etti.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerine devam ettiklerini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “İstanbul Boğazı dünyanın en güzel manzarasına sahip yerlerinden biri. Sultangazili komşularımızın bu güzelliği yaşaması ve keyifli bir gün geçirmesi için bu programları düzenliyoruz. Bugunkü misafirlerimiz çocuklarıyla birlikte güzel bir gün geçirdiler. Bundan sonra da bu programlarımız gençlerimiz, yaşlılarımız ve komşularımız için devam edecek. Komşularımızı bu programlara katılmaya davet ediyorum” dedi.

Vira Haber