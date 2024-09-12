Tamer Kıran, Logistech 3. Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı’nın Açılışına Katıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin fuarcılık iştiraki İZFAŞ tarafından düzenlenen fuar, Fuar İzmir’de gerçekleştirildi.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Tamer Kıran, lojistik ve denizcilik sektörünün gelişimine yönelik önemli mesajlar verdi. Törene ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Orhan Gülcek, Barış Dillioğlu, İsmail Görgün ve Ahmet Can Bozkurt ile İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, Şube Meclis Başkanı Argun Gündüç ve Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek de katıldı.

Tamer Kıran, açılışın ardından fuar alanını gezerek katılımcı firmalarla sohbet etti ve Odamız standında üyelerimizle bir araya geldi. Fuar ziyareti sonrasında Kıran ve beraberindeki heyet, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne yeni atanan Prof. Dr. Bayram Yılmaz’ı da makamında ziyaret ederek tebriklerini iletti.

Vira Haber