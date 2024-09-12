Datça’da Yelkenli Teknede 6 Göçmen Kaçakçısı ve 34 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Datça ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli yelkenli tekne durdurulmuş, içerisindeki 34 düzensiz göçmen ve 6 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.





Vira Haber