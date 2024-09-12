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  3. Datça’da Yelkenli Teknede 6 Göçmen Kaçakçısı ve 34 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Datça’da Yelkenli Teknede 6 Göçmen Kaçakçısı ve 34 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Datça’da Yelkenli Teknede 6 Göçmen Kaçakçısı ve 34 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında seyreden yelkenli tekne içinde 6 göçmen kaçakçılığı şüphelisi ile birlikte 34 düzensiz göçmen yakalandı.

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Datça ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli yelkenli tekne durdurulmuş, içerisindeki 34 düzensiz göçmen ve 6 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

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Vira Haber 

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