Datça’da Yelkenli Teknede 6 Göçmen Kaçakçısı ve 34 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında seyreden yelkenli tekne içinde 6 göçmen kaçakçılığı şüphelisi ile birlikte 34 düzensiz göçmen yakalandı.
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Datça ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli yelkenli tekne durdurulmuş, içerisindeki 34 düzensiz göçmen ve 6 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Vira Haber
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