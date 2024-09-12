Topçam ve Yaylakavak Barajları Bakıma Alındı
Aydın'da bulunan Çine Topçam Barajı ile Karpuzlu Yaylakavak barajlarının dipsavaklarının onarımı için protokol imzalandı.
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Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'daki üreticilerin her yıl merakla takip ettiği barajların bakımları yapılmaya devam ediyor. Bu çerçevede Çine ilçesindeki Topçam Barajı ile Karpuzlu ilçesindeki Yaylakavak Barajı için protokol imzalandı. İmzalanan protokole göre barajların haznelerinden fazla suyu veya taşkın suyunu mansaba aktarmak için kullanılan dipsavaklarının onarımı gerçekleştirilecek.
Vira Haber
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Etiketler : Topçam, Yaylakavak, Baraj, Aydın
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