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Marketten Aldıkları Botla Karşıya Geçmeye Çalıştılar

Marketten Aldıkları Botla Karşıya Geçmeye Çalıştılar

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında şişme botla kürek çekerek Yunan adalarına geçmeye çalışan 2 kişi yakalandı.

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Bodrum açıklarında düzensiz göçmenler olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-35) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından lastik bot içerisindeki 1 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şahıs yakalandı.

Karaya çıkarılan göçmen, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şahıs gözaltına alındı.

Vira Haber

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