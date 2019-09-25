BM Raporu: Dünya felakete sürükleniyor

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nde (IPCC) açıklanan Okyanuslar ve Kriyosfer Raporu'nda, bilim insanları yeryüzünün geleceği konusunda devletleri ve uluslararası kamuoyunu uyardı.

Raporda insanlığın ve yeryüzünün geleceği için iki senaryoya yer verildi. İlk olasılığa göre, sera gazı salınımı ve dünya sıcaklığı yüzyılın sonlarına doğru artacak. İkincisine göre ise, 3.2 ile 5.4 derece arasındaki sıcaklık artışlarıyla birlikte yeryüzü felaket ile karşı karşıya kalacak.

Rapora göre iki senaryoda da okyanus ve buzulları ağır etkileyecek çevre krizinden dolayı yeryüzü "gelmiş geçmiş en kötü" yıllarını yaşayacak.

Bilim insanları “felaket” senaryolarının birçok nedeni olduğuna değindi; yükselen sıcaklıklar, artan asit oranı, oksijen miktarının düşüşü, aşırı La Nina ve El Nino Güney Salınımları.

Bilim insanları raporda ayrıca, dünya çapında yükselen deniz seviyelerinin kıyı yerleşim yerlerini ve adaları tehdit ettiğine yer verdi.

Maldivler Devlet Başkanı İbrahim Muhammed Salih, Birleşmiş Milletler’de yaptığı konuşmasında ülkesinin söz konusu iklim krizinden olumsuz etkileneceğini belirterek uluslararası kamuoyunu uyardı:

“30 yıldan fazladır çevre krizinin aciliyeti konusuna değiniyoruz. Maldivliler olarak varlığımız büyük tehdit altında. Tüm bilimsel kanıtlara rağmen küresel bir eylem planımız yok.”

Muhtemel çözümler neler?

Öte yandan bilim insanları, söz konusu çevre krizine müdahale edilebileceğini, okyanuslardaki ekosistemin yeniden oluşturulabileceğini, yenilenebilir kaynakların kullanımı ve atık üretiminin azaltılması ile söz konusu felaket senaryosuna çözümler üretilebileceğini açıkladı.

Uzmanlar muhtemel çözümler için ise acil yol haritalarına ihtiyaç olduğunun ve insan kaynaklı çevre tahribatlarının önlenmesi için hükümetlerin küresel anlamda iş birliği yapması gerektiğinin altını çizdi.

Vira Haber