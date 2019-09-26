İBB Dünya Temizlik Gününde – Sen, Ben, Hepimiz

Dünyamızın dörtte üçü sularla kaplıdır. Peki doğamız ve bizler için hayati öneme sahip olan denizlerimize gerekli özeni gösteriyor muyuz? Sahilde piknik sonrası etrafa saçılan ambalaj ya da poşetlerin rüzgârın etkisiyle denize uçması, gökyüzüne bırakıldıktan sonra aşağı süzülen dilek balonları, vapurdan denize atılan çikolata ambalajları ya da su şişeleri, kayalıklarda kırılan cam şişeler, denizlerimiz için yüzyıllarca süren tehlike anlamına geliyor.

Çoğu insan kaynaklı olan çevre ve deniz kirliliği sorunları hakkında farkındalık oluşturmak, çevre bilincinin gelişimine katkıda bulunmak ve bizleri, dünyamızı ve tüm canlıların geleceği için düşünceye sevk ederek önlem almaya yönlendirmek için çevreye özel belirli gün ve haftalar düzenlenmektedir.

Bu özel günlerden birisi olan ve 2008 yılında Estonya’da başlatılarak 170 ülkeye yayılan Dünya Temizlik Günü (World Clean Upday) 21 Eylül’de tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli etkinlikler düzenlenerek gerçekleştirildi. Let’s do it adlı oluşumun Türkiye temsilcileri Siyamder ve JCI Türkiye öncülüğünde birçok STK ile birlikte kurumlar, öğrenciler, dernekler ve gönüllüler; eldivenleri takarak piknik alanları, göl ve nehir kenarları, kıyı ve plajları binlerce atıktan temizledi.

İstanbul’da da Şile, Sarıyer, Kartal, Maltepe, Adalar, Tuzla, Kadıköy gibi birçok ilçede İlçe Belediyelerinin ve gönüllülerin de katılımıyla etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, 21 Eylül “Dünya Temizlik Günü” etkinliklerinin Sarıyer ayağına katıldı. Belgrad Ormanları’nda vatandaşlarla buluşan İmamoğlu, 2 farklı noktada İstanbullularla birlikte çöp toplama etkinliğine katıldı ve toplamak yerine atmamanın daha değerli olduğunun altını çizdi.

Temiz Deniz Derneği (TURMEPA) ya bağlı deniz gönüllüleri ise 21 Eylül Uluslararası Kıyı Temizliği (International Coastal Cleanup – ICC) gününde daha mavi denizler için kıyılara akın etti. 300’ü aşkın gönüllü, kıyı temizliği için Caddebostan sahilinde bir araya geldi. Etkinlikte, 1 saat içinde plastik, metal, cam ve sigara izmaritleri başta olmak üzere yaklaşık 170 kilogram atık toplandı. Toplanan atıklar arasında çok sayıda plastik şişe ve kapakları, gıda ambalajı, sigara izmariti, metal içecek kapakları, pipetler ve plastik poşetler dikkat çekti.Bir diğer renkli etkinliğin sahibi ise yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ve bağlı şirketi İSTAÇ oldu. Kadıköy sahilinde İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı dalgıçlar sahilden denize dalarak su altı temizliği gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren dip temizliği sırasında çıkarılan atıklar farkındalık oluşturması ve denizlerimizin önemini anlatması amacıyla kıyıda sergilendi. 2 saat süren çalışmada dalgıçlar 180 adet cam şişe, 1 adet darbuka, 1 adet elektrikli ısıtıcı, 6 adet cep telefonu, 10 adet asma kilit, 10 adet araba lastiği ve birçok elektronik eşya ile plastik malzeme çıkarıldı. Çıkartılan atıkları ziyaret eden İstanbullular çevre ve deniz kirliliğine dikkat çekerken insanların doğaya ve çevreye daha duyarlı olunmasının gerekliliğini dile getirdiler.

Etkinlik alanında İBB Orkestralar Müdürlüğüne bağlı bando ekibinin gösterisi ve müzik ziyafeti de ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı. Çocuklar için ayrılan bölümde ise çocuklar resim atölyeleri ile eğlendiler. Katılımcılara çam fidesi dağıtılırken etkinliğe katılan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara ODABAŞI, Dünya Temizlik gününün bir günle kalmamasını, burada en önemli konunun çöpün doğayla, sokakla buluşmamasını sağlamak olduğunu ve bugünün bir hatırlatma günü olduğunu belirtti

Diğer taraftan etkinlik dolayısı ile Uluslararası çevre örgütü olan WWF e ait ve okyanuslardaki plastik kirliliğine dikkat çekmek için Fransa’dan yola çıkarak İtalya ve Yunanistan’ın ardında ülkemize gelen BLUE PANDA isimli yelkenli de Kadıköy rıhtımına gelerek kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Vira Haber