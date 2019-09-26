Denizcilikte de ‘Kadın’ın adı var

BM’in Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri 5’inci Maddesi’nde de yer alan cinsiyet eşitliği doğrultusunda IMO tarafından 2019 yılı Denizcilik günü teması “Denizde Kadını Güçlendirme” olarak belirlenmişti.

Dünya Denizcilik Örgütü IMO Genel Sekreter Kitack Lim, 26 Eylül Dünya Denizcilik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada "Toplumsal cinsiyet eşitliği, insanların sürdürülebilir bir gelecek inşa edebileceği en önemli platformlardan biri olarak kabul edildi. Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin uygulamak için söz verdiği BM Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin temelini oluşturan 17 hedeften biri oldu’’ dedi.

Kitack Lim, “Üye devletlerimizin SDG'leri elde etmelerine ve 2030 gündemi sunmalarına yardımcı olmak kilit stratejik yönlerimizden biri. Cinsiyet eşitliği ve herkes için iyi iş bu hedefler arasında yer alıyor . SDG'ler 5 ve 8- ve biz kadınların içinde rolünü vurgulamamıza rağmen Denizcilik toplumu bu yıl, bunun bu hedefleri desteklemeye devam eden, uzun vadeli bir çabanın bir parçası olduğunu vurgulamak istiyorum "açıklamasını yaptı.

Lim açıklamasında, bugün deniz dünyasındaki kadınların güçlü ve sürekli zorlu eski moda algılara sahip olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı: ‘’Tecrübe bize çeşitliliğin daha iyi olduğunu; ekip çalışması için daha iyi, liderlik için daha iyi ve ticari performans için daha iyi olduğunu söylüyor. Deniz dünyası değişiyor. IMO ve diğer kuruluşların da yardımıyla, kadınlar için heyecan verici ve ödüllendirici kariyer fırsatları açılıyor. Yeni nesil güçlü ve yetenekli kadınlar yanıt veriyor, bugünün dünyasında denizcilik endüstrilerinin herkes için olduğunu kanıtlıyorlar. Cinsiyetinle değil, ne yapabileceğinle ilgili. "

IMO'nun Denizcilikte Kadın Programı, gelecek yıllarda denizcilik sektöründeki kadınların cinsiyete özgü arkadaşlıklar aracılığıyla güçlendirilmesini desteklemeye devam edecek; gelişmekte olan ülkelerde denizcilik sektöründeki kadınlar için üst düzey teknik eğitime erişimin kolaylaştırılması; denizcilik idarelerinde, limanlarda ve denizcilik eğitim enstitülerinde kariyer gelişim fırsatları için kadınların belirlendiği ve seçildiği ortamı oluşturarak; ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde, denizcilik birliklerinde profesyonel kadınların kurulmasını kolaylaştırarak.

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)’ da, denizcilik endüstrisinde kadınları geliştirme konusunda uzun zamandır çalışma yapıyor ve bu konuyla ilgili 2016 yılında, sektörde ilk kez, denizcilik topluluğundaki kadın denizciler hakkında kesin bilgiler toplamaya çalıştı. En son ICS BIMCO İnsan Gücü Raporu, önümüzdeki yıllarda kadın denizcilerin sayısında artış olacağını öngörüyor. Yayınlandığı tarihte, küresel denizci arzının bir parçasını oluşturan yaklaşık 16 bin 500 kadın denizci olduğunu tahmin ediyor.

Vira Haber