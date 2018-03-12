Boat Antalya Fuarı yarın kapılarını açıyor

Antalya Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kendiroğlu, sürekli düzenlenecek Boat Show Fuarları ile Antalya'nın Miami ve Düsseldorf 'a rakip olabileceğini belirterek , dünyada yatçılık konusunda Türkiye'nin daha fazla söz sahibi olacağını söyledi.

Antalya DTO ve TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş işbirliği ile düzenlenen Motorlu, Motorsuz ve Yelkenli Tekneler ve Su Sporları Fuarı (Boat Antalya) ile Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Fuarı (Oto Show Fuarı) 13-18 Mart 2018 tarihleri arasında Antalya Fuar Merkezinde başlıyor.

Antalya DTO Başkanı İnanç Kendiroğlu, TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş Genel Müdürü Cihat Alagöz ve ANFAŞ Genel Müdürü Ferhan Tinli birlikte düzenledikleri basın toplantısında fuar ile ilgili bilgi verdiler.

TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş Genel Müdürü Cihat Alagöz, Boat Antalya ile Oto Show Fuarlarını ilk kez aynı anda düzenlediklerini, böylece deniz ve otomobil sektörlerine katkı sağlamak istediklerini söyledi. Alagöz, şunları kaydetti.

''Antalya 640 kilometrelik uzunluğa sahip sahil şeridiyle Türkiye'nin en fazla kıyısı olan kent olmasının yanı sıra yurt dışından direkt uçuşların olduğu Uluslararası Havalimanı'na sahip. Denize bu kadar uzun kıyısı olan bir şehrimizde tekne ve su sporları fuarı yapmak hem katılımcılarımızı hem ziyaretçilerimizi ve bizleri heyecanlandırıyor. TÜYAP Fuarcılık olarak bölgede düzenleyeceğimiz fuarlarımız ile ülke ve bölge ekonomisine, bölge fuarcılığına ve ülkelerarası ticaretin gelişmesine katkılar sağlayacağımıza inanıyoruz. Antalya'yı fuarcılıkta üs haline getirmek istiyoruz.''

ANTALYA MİAMİ VE DÜSSELDORF'A RAKİP OLACAK

Antalya DTO Başkanı İnanç Kendiroğlu da Antalya'nın turizmin başkenti olduğunu, dolayısıyla deniz turizmimizin de başkenti olduğuna dikkat çekti. Boat Show Fuarlarının yıllar önce bir organizasyonla başladığını ancak devamının gelmediğini anımsatan Kendiroğlu, ''İnşallah, TÜYAP'ın bu girişimi ile önümüzdeki yıllarda, tabi ki Oto show fuarı da olsun, ama komple Boatshow'a da dönsün isteriz. Artık denizle iç içe girmeye başladık. Dolayısıyla, böyle bir fuarla birlikte eksik olan bir parçamız tamamlanmış olur. Antalya, üretim açısından da birçok noktada, dünya sıralamasında ilk 3'ün içerisinde. İlerleyen dönemlerde özellikle deniz konusunda TÜYAP ile farklı fuar organizasyonlarına imza atmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemler için hazırlıklar yapıyoruz'' dedi.

Lüks yat üretimi ve ihracatı ile Antalya'nın dünyada ilk 3. içinde geldiğini anlatan Kendiroğlu, Boat Show fuarlarıyla da Antalya'nın geleceğinin daha parlak olacağını kaydetti. Her yıl düzenlenecek Boat Show Fuarlarıyla Antalya'nın Miami ve Düsseldorf'a rakip olabileceğini anlatan İnanç Kendiroğlu, şöyle devam etti.

''Dünyada yat üretim ve satışlarına, deniz malzemeleri, araç ve gereç ticaretine Miami ve Düsseldorf'da düzenlenen Boat Show fuarları yön veriyor. Ultra lüks yat üretimi ve ihracatında da Antalya dünyada ilk 3 sırada yer alıyor. Antalya Serbest Bölgesi'ndeki yat üretim firmalarımızın ürettiği ve ihraç ettiği ultra lüks yatlar dünyanın beğenisine sunuluyor ve büyük talep görüyor.''

KALEİÇİ 2. EL YAT FUARI

Antalya'da tarihi Kaleiçi Marina'da 2019 yılında 8 gün sürecek 2. El Yat Fuarı düzenleyecekleri müjdesini veren Kendiroğlu, bu konuda TÜYAP Ceo'su ve TOBB Fuarcılık Sektör Başkanı Cihat Alagöz ile protokol yapacaklarını açıkladı.

Antalya denizcilik sektörüne önemli ivme kazandıracak bu fuarın sürekli düzenlenmesinin kent ekonomisine büyük katkı yapacağını ifade eden İnanç Kendiroğlu, sözlerini şöyle tamamladı.

''Bu fuara 150'e yakın 2. el yatın katılması hedeflendi. Antalya'yı Türkiye'nin ve Avrupa'nın denizcilik merkezi haline getirilmesine çalışıyoruz. Antalya, denizcilik sektörü fuarlarıyla da dünyada söz sahibi olacak. Boat Antalya Fuarlarını sürekli hale getirmek istiyoruz. Antalya Boat Show Fuarlarıyla dünya yat ve denizcilik ticaretine yön veren Miami ve Düsseldorf'a rakip olabilecek.''

Vira Haber