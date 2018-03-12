Lüks tekneye, kızı Mina'nın adını vermişti

Dubai dönüşü İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel jette yaşamını yitiren 11 kişi arasında yer alan Mina Başaran'ın babası Hüseyin Başaran, Antalya'daki firması CMB Yatçılık tarafından imal edilen ve 'Dünyanın En İyi Dizayn' ödülü de alan 23 milyon Euro'luk süperlüks yata kızının adını vermişti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye dönüşü sırasında İran'da 11 Mart Pazar günü akşam saatlerinde düşen Başaran Holding'e ait jette 2'si pilot, 1'i hostes 11 kadının yaşamını yitirmesi, Türkiye'yi yasa boğdu. Ölenler arasında yer alan işadamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının, tatil için gittiği Dubai'den Türkiye'ye döndüğü kaydedildi. Hüseyin Başaran'ın, Antalya Serbest Bölge'de faaliyet gösteren firması CMB Yatçılık'ın 2012'de denize indirdiği süperlüks yata, kızı Mina Başaran'a ithafen 'Mina' adını vermişti. Yapımı 18 ayda tamamlanan ve dünyada ilk kez bir teknede balkon uygulaması yapılmasının da katkısıyla 'Dünyanın En İyi Dizayn Ödülü'nü kazanan 23 milyon Euro değerindeki 47 metrelik Mina adlıi ultra lüks tekne, İngiliz bir işadamına satılmıştı.

Kaza dün akşam saatlerinde oldu

İstanbul’a 'a gelmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel jet dün akşam ülkenin güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Durk Enar köyü yakınlarına düştü. Kazada 3'ü mürettebat 11 kişi hayatını kaybetti. Jetin kaptan pilotunun Beril Gebeş, ikinci pilotunun Melike Kuvvet, yolcuların Hüseyin Başaran’ın kızı 28 yaşındaki Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı olduğu öğrenildi. Jette bulunan yolcuların isimleri ise şöyle: Mina Başaran, Liana Hananel, Zeynep Coşkun, Jasmin Baruh, Aslı İzmirli, Ayşe And, Sinem Akay ve Burcu Urfalı.

BEKÂRLIĞA VEDA PARTİSİNDEN DÖNÜYORLARDI

Jetin Hüseyin Başaran’a ait olduğu, Mina Başaran’ın kız arkadaşlarıyla Dubai’ye bekârlığa veda partisine gittiği ve dönüşte korkunç kazanın yaşandığı ifade edildi.

TEKNİK ARIZA NEDENİYLE ALÇALMA TALEP ETMİŞ

İran Ulusal Sivil Havacılık Örgütü tarafından yapılan açıklamada, jetin yerel saatle 16.59’da İran hava sahasına girdiği, 18.09 civarında (TSİ 17.39 ) düştüğü belirtildi. Açıklamada, pilotun bölgedeki İran hava trafik kontrol merkeziyle irtibata geçtiği, teknik arıza nedeniyle alçalma talep ettiği ardından jetin ani bir şekilde hız kaybederek radardan kaybolduğu bilgisi verildi.

8 KİŞİNİN CENAZESİ TESPİT EDİLDİ, KARA KUTU BULUNDU

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Çaharmahal ve Bahtiyari eyaleti Kızılay Kurumu Arama Kurtarma Birimi Başkan Yardımcısı Rıza Zahiri, gece saat 03.00 sıralarında arama kurtarma timinin olay yerine ulaştıklarını, dağcılardan oluşan timin, 8 cenazeyi teşhis ettiklerini söyledi. Zahiri, diğer cenazelerin yanık ve parçalanma nedeniyle teşhis edilemediğini belirtti. Öte yandan Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti Vali Yardımcısı Cafer Meydani, düşen jetin kara kutusunun bulunduğunu bildirdi. Meydani, kara kutunun Kiyar ilçesindeki Helen Dağı'nda bulunduğunu kaydetti. Kutunun yasal işlemlerin ardından ve İran savcılığının izniyle Türkiye’ye teslim edileceği vurgulandı.

CENAZELER HELİKOPTERLE DAĞDAN İNDİRİLDİ

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre düşen jette hayatını kaybedenlerin cenazeleri helikopterle dağdan indirildi. Bu sabah ilk etapta 10 cenazeye ulaşıldığına ilişkin bilgiler vardı. Gelen son haberlere göre ise 11 cenazeye de ulaşıldı. AFP, bölgeden fotoğraflar geçti.

GÖRGÜ ŞAHİTLERİNİN İFADESİNE GÖRE MOTORDA YANGIN ÇIKTI

Öte yandan İran Acil Durumlar Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, görgü şahitlerine göre uçağın motorunda çıkan yangın nedeniyle düştüğünü söyledi.

ÜÇÜ BU YAZ EVLENECEKTİ

Zeynep Coşkun, Ayşe And ve Sinem Akay'ın bu yaz birer ay arayla evlenecekleri öğrenildi. Arkadaşların sırayla birbirlerinin bekârlığa veda partilerine katılmayı planladıkları gelen bilgiler arasında.

Burcu Gündoğar Urfalı: İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü'nde başladığı eğitimini, çift diploma programı ile Fashion İnstitute of Technology New York’ta 2011 yılında tamamladı. Mezun olma projesi ile ‘Critic’s Award’ alan ilk Türk öğrenci oldu. Hamileydi.

Sinem Akay: Mavi Jeans’in eski sahibi Çetin Akay’ın kızı Sinem Akay (27) ‘Casa di Denim’ adlı jean tasarım şirketinin kurucusuydu.

Jasmin Baruh Siloni: Takı tasarımcısı ve hamileydi.

Liana Hananel: Lily and Rose mayoları tasarımcısı, evli ve 4 aylık bir bebeği vardı.

Ayşe And: Klinik psikolog olan Ayşe And (30) nişanlıydı.

Zeynep Coşkun: Yeni nişanlanmıştı, bu yaz düğünü vardı.

Burcu Urfalı: Bug Uniform’un kurucusu.

Kabin memuru Eda Uslu, sosyal medya hesabında geçen cuma günü Kaptan pilot Melike Kuvvet ile akşam yemeğinde çektirdiği fotoğrafı paylaşmıştı.

ÜNLÜ TASARIMCI LIANA HANANEL DE UÇAKTAYDI

Yolculardan Liana Hananel’in, alarında Özge Ulusoy, Rüya Büyüktetik, Şeyma Subaşı ve Martha Graeff gibi ünlülerin tercih ettiği bikini markası Lily And Rose’un kurucusu olduğu belirlendi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Şarja OMSJ Havalimanı'ndan, İstanbul Atatürk Havalimanı'na gitmek üzere havalanan Başaran Holding’e ait TC-TRB kuyruk tescilli Canadair CL-600 tipi özel jetin, teknik ariza çağrısı yaptıktan kısa bir süre sonra yerel saatle 14.40, Türkiye saati ile 17.40 sularında İsfahan’ın 80 mil Güneybatısına düştüğü belirlenmiştir” denildi.

DEV PROJEYE KIZININ ADINI VERMİŞTİ

Mina Başaran'ın babası Hüseyin Başaran inşa ettiği Fikirtepe'deki dev projeye kızının adını vermişti.Mina Towers isimli projenin reklam yüzü Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau olmuştu.

TÜRKİYE'DEKİ İLK ÖLÜMLÜ İŞ JETİ KAZASI

11 kişinin hayatını kaybettiği bu kaza, Türk sivil havacılığındaki ilk ölümlü iş jeti kazası oldu.

İKİ İŞ JETİ VAR

İş insanı Hüseyin Başaran’a ait iki iş jeti bulunuyor. Bu uçaklardan biri daha uzun menzilli Global Express (tescili TC-FRK), diğeri de İran’da düşen Challenger 604’di.

Çift motorlu Challenger 604, Kanadalı Bombardier şirketi tasarımı. Orta menzilli uçağın yolcu kapasitesi 12. Başaran Holdin'e ait uçak 2001 modeldi. İmalat numarası ise 5494'tü.

Vira Haber