Boat Show Eurasia Fuarı, Ekim’de açılacak

2019’un en özel tasarımları, 2018’in son avantajları ve ödüllü tasarımların yanı sıra sektörün en önemli markalarının Dünyada ve Türkiye’de ilk kez sergilenecek lansman tekneleri Boat Show Eurasia’da meraklıları ile buluşacak.

Son yıllarda mega yat üretiminin merkezi haline gelen Türk tersanelerinin büyük ilgi gören tasarımları ve son teknoloji uygulamaları, dünyanın ünlü yat üreticilerinin son model tekneleri Boat Show Eurasia’da yerli ve yabancı ziyaretçiler için görücüye çıkacak.

Yüzen mücevherler olarak tanımlanan ultra lüks mega yatlar, motor yatlar, katamaranlar, yelkenliler ve Guletlerin, denizde konfordan vazgeçemeyenlerle buluşacağı Boat Show Eurasia’da, düşük bütçeyle deniz keyfini yaşamak isteyenler için ekonomik tekneler de yer alacak.

Vira Haber