Gerald R. Ford ‘un onarımı için 30 milyon dolarlık bütçe

Kara kuvvetleri, hava kuvvetleri ve donanma için belirlenen ayrıca kongre tarafından onaylanan 4,7 milyar dolarlık yüksek öncelikli savunma projeleri fonlamasına, 13 milyar dolar değerindeki uçak gemisinin onarımı için 30 milyon dolar ek bütçe talep edildi. Talep, dört ayrı savunma komitesinin de yer aldığı kongreden geçmek zorunda.

Dev uçak gemisinin üreticisi Hungtington Ingalls Industries, itiş sisteminin üreticisinin orijinal parçalarında meydana gelen uyumsuzluk nedeniyle sistemlerin hasar gördüğünü açıkladı. Kritik bir itiş sisteminde oluşan arıza neticesinde Ford, Ocak ayında denize açıldığından kısa bir süre sonra karaya geri dönmek zorunda kalmıştı.

Vira Haber