Yunan tankeri İstanbul Boğazı'nda arızalandı

İstanbul Boğazı’nda arıza yapan Yunan bandıralı tanker, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörler tarafından Karadeniz açıklarına çekildi. Gemi çekilirken İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı.

Adana Ceyhan Limanı'ndan yükünü alarak Romanya'ya doğru yola çıkan Nissos Theressia isimli Yunan bandıralı tanker İstanbul Boğazı'nda makineden kaynaklı arıza yaptı. Arıza nedeniyle ilgili kurumlara bilgi veren tankerin çekilmesi için ekipler çalışma başlattı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörlere bağlanan Nissos Theressia bu sabah saat 07.00 sıralarında Karadeniz açıklarına çekilmeye başlandı. Geminin geçişi sırasında yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşı İstanbul Boğazı çift taraflı gemi trafiğine kapatıldı.

Geniş güvenlik önlemleri altında geminin geçişi römorkörler eşliğinde tamamlandı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı 3 römorköre bağlanarak çekilen tankerin geçişi yaklaşık 2 buçuk saat sürdü. Nissos Theressia isimli tankerin Karadeniz açıklarında bir süre bekleyeceği öğrenildi.

Geminin özellikleri

IMO: 9694646

MMSI: 241354000

Çağrı İşareti: SVCB9

Bayrak: Greece [GR]

AIS Gemi tipleri: Tanker

Brüt Tonaj (GRT): 62832

Detveyt: 114322 t

Tam Boy x Tam Genişlik: 252m × 45.04m

Yapım Yılı: 2015

Vira Haber